Stato di agitazione del personale della R.S.S.A. Villa S. Maria di Pulsano

Il 3 dicembre 2024, con nota prot. 312/2024, le organizzazioni sindacali avevano segnalato alla Soc. Coop. Innotec e Clarissa, affidatarie della R.S.S.A. Villa S. Maria di Pulsano da parte dell’ASL/FG, criticità relative al ritardato pagamento delle retribuzioni e al mancato riconoscimento degli scatti di anzianità (Cfr. allegato 1).

Successivamente, con una nuova nota prot. 24/2025 del 30 gennaio 2025 (Cfr. Allegato 2), le scriventi avevano richiesto un incontro per comprendere le cause del ritardo nei pagamenti, affrontare la questione dell’organizzazione del lavoro, dei carichi di lavoro e della contrattualizzazione dei dipendenti. Nonostante le numerose richieste, queste sono rimaste inevase. La situazione sta ormai venendo valutata dai nostri legali, in quanto vi sono chiari segnali di una condotta antisindacale.

Le problematiche sopra descritte stanno generando forti fibrillazioni tra i circa 25 dipendenti della struttura, con ricadute che potrebbero coinvolgere anche i 35 ospiti presenti.

Alla luce di quanto esposto, con la presente proclamazione si attivano le procedure di raffreddamento dei conflitti previste dalla legge e dai contratti vigenti. Contestualmente, si richiede a S.E. il Signor Prefetto di Foggia di convocare tutte le parti coinvolte, al fine di dirimere la questione in oggetto.