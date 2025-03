Un comitato per il rilancio della Foggia-Manfredonia: elettrificazione e servizi tutto l’anno (FOTO VIDEO)

Dopo anni di dismissione e abbandono delle ferrovie secondarie, in tutta Italia si sta assistendo a un processo di rilancio delle tratte ferroviarie minori, grazie anche all’impegno di comitati e associazioni locali che si stanno battendo per la salvaguardia e la valorizzazione di queste infrastrutture. Tra i progetti più significativi in questo contesto, si distingue la proposta di potenziamento della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia, un’opera che potrebbe rivoluzionare non solo la mobilità delle persone, ma anche quella delle merci, contribuendo al rilancio socio-economico dell’intero territorio.

Un Comitato per il Rilancio della Linea Ferroviaria Foggia-Manfredonia

A Foggia e Manfredonia, i cittadini, supportati da alcune associazioni locali, hanno dato vita a un comitato per chiedere l’elettrificazione e il potenziamento della ferrovia che collega queste due città. Un progetto che non solo mira a rendere la tratta più moderna ed efficiente, ma che ha anche l’ambizione di estenderne l’utilizzo per i trasporti merci, con un duplice beneficio sia per il settore logistico che per i pendolari. Il Comitato ha recentemente lanciato una petizione, accompagnata dalla proposta di creare una rete di trasporti che comprenda non solo la linea ferroviaria Foggia-Manfredonia, ma anche il raccordo con il porto di Manfredonia e l’aeroporto di Foggia, per favorire una connessione ottimale tra le varie modalità di trasporto.

La proposta include l’elettrificazione della ferrovia, che permetterebbe di ridurre l’impatto ambientale, migliorare l’efficienza del servizio e abbattere i costi operativi, rendendo la tratta più attrattiva per i pendolari e le aziende. Il progetto prevede anche un servizio attivo tutto l’anno, così da garantire una mobilità costante per i cittadini e stimolare il turismo, grazie alla possibilità di viaggiare comodamente durante tutto l’arco dell’anno.

Il Valore Strategico del Progetto

Secondo Pasquale Cataneo, consigliere comunale di Foggia e promotore dell’iniziativa, l’elettrificazione della linea Foggia-Manfredonia rappresenta una vera e propria svolta per l’intera area. “Questo progetto non è solo un’opportunità per migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma anche per rilanciare l’economia del territorio”, ha sottolineato Cataneo. “La centralità strategica di questa ferrovia, che finora è stata trascurata, emergerebbe chiaramente attraverso l’adozione di un servizio continuo e l’integrazione del trasporto passeggeri e merci.”

Il progetto non si limita a migliorare la mobilità urbana, ma punta anche a decongestionare il traffico, aumentando la sicurezza sulle strade e favorendo un trasporto merci più sostenibile. La proposta prevede inoltre di potenziare il sistema ferroviario esistente, migliorando le infrastrutture e valorizzando le reti esistenti, inclusi i porti di Manfredonia e altri importanti snodi logistici della zona, come l’aeroporto di Foggia e la piattaforma logistica di Incoronata.

Benefici Ambientali, Economici e Sociali

L’elettrificazione della linea avrebbe anche importanti vantaggi ambientali. La riduzione delle emissioni di CO2, il passaggio a un trasporto meno inquinante e la possibilità di utilizzare energie rinnovabili per alimentare i treni sono tra i principali obiettivi di questa proposta. Un altro aspetto da sottolineare è la possibilità di attivare un servizio che non sia stagionale, come avviene oggi, ma che garantisca continuità tutto l’anno, rendendo la tratta più utile e attrattiva per chi vive o lavora nelle zone servite dalla ferrovia.

Un altro obiettivo fondamentale è il decongestionamento del traffico urbano ed extraurbano. La crescente mobilità delle persone e il traffico di merci sono diventati problemi gravi nelle città di Foggia e Manfredonia. Con l’introduzione di una linea ferroviaria elettrificata, si potrebbero ridurre notevolmente le difficoltà legate alla viabilità, migliorando la qualità della vita per i residenti e contribuendo alla sicurezza delle strade. In questo contesto, la ferrovia Foggia-Manfredonia rappresenterebbe una soluzione concreta e duratura.

La Valorizzazione del Turismo e lo Sviluppo Economico

Un ulteriore aspetto di grande rilevanza riguarda la valorizzazione del settore turistico. La possibilità di offrire un servizio ferroviario moderno e efficiente durante tutto l’anno, infatti, aprirebbe nuove prospettive per il turismo in entrambe le città, in particolare per la destagionalizzazione delle presenze turistiche. Foggia e Manfredonia, due città ricche di storia, cultura e bellezze naturali, potrebbero beneficiare di un incremento delle presenze turistiche, favorendo la crescita del settore e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Inoltre, il potenziamento della ferrovia Foggia-Manfredonia potrebbe stimolare lo sviluppo del settore logistico, grazie alla possibilità di utilizzare il trasporto ferroviario anche per le merci. Con il raccordo al porto di Manfredonia e alla piattaforma logistica di Incoronata, il territorio potrebbe diventare un hub strategico per il commercio e l’interscambio, favorendo l’integrazione tra le diverse modalità di trasporto e dando un impulso significativo all’economia locale.

Il Ruolo delle Istituzioni e la Partecipazione della Comunità

L’iniziativa non è solo a livello locale. È il frutto di una forte collaborazione tra le amministrazioni comunali, le associazioni civiche e le organizzazioni sindacali che stanno cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di un cambiamento. La conferenza stampa che si terrà il prossimo 3 marzo presso l’Aula consiliare del Comune di Foggia sarà un’importante occasione di confronto, dove verranno presentati i dettagli del progetto e le future iniziative a sostegno della proposta.

A tal proposito, il consigliere Cataneo ha sottolineato che l’iniziativa non è connotata in termini partitici, ma si presenta come un progetto trasversale, aperto e inclusivo. Il Comitato per la valorizzazione della ferrovia Foggia-Manfredonia ha già raccolto il supporto di diverse associazioni e ha ottenuto l’adesione di numerosi cittadini che si sono impegnati a far sentire la loro voce per il rilancio della linea.

Le Prossime Iniziative

Il comitato e le associazioni coinvolte stanno preparando nuove azioni di sensibilizzazione, con l’obiettivo di ottenere il massimo supporto possibile per il progetto. Si prevedono ulteriori incontri pubblici, raccolte di firme e altre iniziative per coinvolgere sempre più cittadini e istituzioni nel processo di rilancio della ferrovia Foggia-Manfredonia.

L’auspicio è che le istituzioni centrali, a partire dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, possano finalmente riconoscere l’importanza strategica di questa ferrovia e destinare risorse adeguate per il suo potenziamento. Un passo decisivo in questa direzione potrebbe davvero segnare una svolta per il territorio di Foggia e Manfredonia, migliorando la mobilità, stimolando l’economia e rendendo queste città sempre più attrattive per cittadini, turisti e imprese.

A cura di Giovanna Tambo.