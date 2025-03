Cerimonia di conferimento delle borse di studio a.a. 2023/2024

Foggia, 4 marzo 2025. L’Università degli Studi di Foggia è lieta di annunciare la cerimonia di conferimento delle borse di studio per l’anno accademico 2023/2024, che si terrà domani, mercoledì 5 marzo 2025, alle ore 10:00 presso l’Auditorium “B. Di Fortunato” di Palazzo Ateneo (VI piano, Via Gramsci 89). L’evento rappresenta un’importante occasione per celebrare l’eccellenza accademica e il valore della solidarietà nel sostegno agli studenti meritevoli.

All’evento, oltre ai donatori delle borse di studio, agli studenti e alle studentesse premiati, interverranno:

– il Magnifico Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio;

– il Delegato rettorale alla didattica, prof. Giorgio Mori;

– la Delegata rettorale ai servizi per gli studenti, prof.ssa Cristiana Simonetti.

Il Magnifico Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento ai donatori e ribadire l’importanza dell’iniziativa: “Queste borse di studio rappresentano non solo un aiuto concreto per i nostri studenti, ma anche un tributo alla memoria di persone che hanno lasciato un segno importante nella società. Il loro ricordo diventa uno stimolo per le nuove generazioni, affinché possano proseguire il loro percorso di studi con determinazione e fiducia nel futuro. Ringrazio, quindi a nome personale e dell’intera comunità universitaria i donatori per la loro generosità e sensibilità. Il loro gesto dimostra come il legame tra l’Università e il territorio possa tradursi in azioni concrete di sostegno e vicinanza agli studenti, offrendo loro non solo un supporto economico, ma anche un esempio di valori quali il merito, la solidarietà e l’impegno sociale. È attraverso iniziative come questa che possiamo costruire un futuro in cui il sapere e la formazione diventino strumenti di crescita per l’intera società.”

Borsa di studio in memoria di “Domenico Pio De Girolamo”

Soggetto donante: Associazione ASSOFERR – Presidente Dott. Armando De Girolamo

Questa borsa di studio è istituita per onorare la memoria di Domenico Pio De Girolamo, fondatore del progetto Kings of Green, che ha promosso la cultura d’impresa valorizzando il lavoro quotidiano attraverso l’arte e il coinvolgimento di artisti internazionali. Egli ha sempre mostrato grande attenzione allo sviluppo dell’Università di Foggia, in particolare al Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale, supportando attivamente gli studenti nella preparazione della tesi di laurea e nelle esperienze di tirocinio. Grazie alla donazione dell’Associazione ASSOFERR, sono state istituite due borse di studio, nel rispetto della parità di genere, dell’importo di €1.500,00 ciascuna, destinate agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale e al Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Logistici per l’Agroalimentare.

Studentesse vincitrici:

Valentina Cavallone

Barbara Pastore

Borsa di studio in memoria di “Lina Cardinale”

Soggetto donante: Sig. Giuseppe Rendine

In ricordo della Sig.ra Lina Cardinale, infermiera professionale e caposala presso l’Ospedale di Cerignola, deceduta a causa del Covid-19, la sua famiglia ha deciso di istituire una borsa di studio di €1.500,00, destinata agli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Foggia.

Studentessa vincitrice:

Erika Bramante

Borsa di studio in memoria di “Mario De Filippo”

Soggetto donante: Sig. Giuseppe Angelo De Filippo

Questa borsa di studio è stata istituita per onorare la memoria del Dott. Mario De Filippo, laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie, tragicamente scomparso a causa di un incidente stradale. L’iniziativa vuole sensibilizzare la comunità accademica e la cittadinanza sul tema delle vittime della strada. Grazie alla donazione della famiglia De Filippo, l’Università di Foggia assegna una borsa di studio dell’importo di €2.000,00 agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria.

Studentessa vincitrice:

Sara Maria Carapellese