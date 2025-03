Crescita del traffico aereo in Puglia: Foggia registra un +170%

Continua il trend positivo per gli aeroporti pugliesi, con un forte aumento del traffico passeggeri. A febbraio 2025, infatti, il totale dei passeggeri in arrivo e partenza negli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia ha raggiunto 607.443 unità, con un incremento del 18,6% rispetto allo stesso mese del 2024, quando erano stati 512.170. Nei primi due mesi dell’anno, il totale passeggeri per i tre aeroporti è stato di 1.201.502, con un incremento del 16%. Di questi, 411.784 passeggeri (+28,4%) sono stati quelli di linea internazionale.

Numeri eccezionali per l’Aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, che nei primi due mesi del 2025 ha visto il traffico aumentare del 170%, con 12.824 passeggeri, rispetto ai 4.761 dei primi due mesi del 2024. Solo a febbraio, l’aeroporto foggiano ha registrato 6.328 passeggeri, con un aumento del 187% rispetto ai 2.206 dello stesso mese dell’anno precedente.

Per l’Aeroporto del Salento di Brindisi, a febbraio il traffico è cresciuto del 10%, passando da 160.747 passeggeri a 176.751. Nei primi due mesi del 2025, il traffico passeggeri è aumentato dell’8,6%, passando da 317.563 a 344.723 passeggeri, con una crescita anche per i passeggeri di linea internazionale, che sono stati 40.226 (+8,6%) rispetto ai 37.039 dello stesso periodo del 2024.

L’Aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari ha registrato 424.364 passeggeri, con un incremento del 21,5% rispetto ai 349.217 dello stesso mese del 2024. Il traffico di linea nazionale è aumentato del 9,8%, mentre la linea internazionale ha registrato una crescita del 39,2%, con 188.344 passeggeri, rispetto ai 135.339 dell’anno precedente. Nei primi due mesi, il traffico totale ha registrato un aumento del 18,3%, con 843.955 passeggeri contro i 713.654 dello stesso periodo del 2024.

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha commentato i risultati positivi, affermando che i parametri di crescita stimati nel Piano Strategico, presentato circa due anni fa, sono in linea con quanto previsto, nonostante una congiuntura geopolitica complessa. Vasile ha ringraziato la struttura di pianificazione strategica, il management e l’azionista Regione Puglia per l’impegno nel perseguire l’obiettivo di crescita della rete aeroportuale pugliese. Ha concluso sottolineando che questi risultati confermano il ruolo di primo piano degli aeroporti pugliesi nel panorama aereo nazionale e internazionale.

Lo riporta Immediato.net.