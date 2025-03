Delle Rose: "Più ore, più servizi, più dignità: una scelta che migliora la nostra città"

“Oggi rappresenta una giornata di svolta per la nostra Amministrazione e per l’intera comunità. Con l’approvazione del Bilancio, abbiamo dato il via a una misura strutturale che avrà effetti concreti e duraturi nel tempo, incidendo in modo significativo sulla qualità della vita di 73 dipendenti stabilizzati. Questa decisione prevede l’incremento dell’orario di lavoro settimanale da 12 a 18 ore per i prossimi tre anni, assicurando maggiore continuità lavorativa e garantendo un miglioramento nei servizi pubblici offerti ai cittadini.

In qualità di assessore al personale, sento il dovere di sottolineare l’importanza di questo provvedimento: non si tratta solo di una questione amministrativa, ma di una vera e propria scelta di valore. Aumentare le ore di lavoro per questi dipendenti significa fare giustizia, riconoscere il loro impegno e, soprattutto, investire nel futuro della nostra città. Non si tratta di un aiuto temporaneo o di una promessa senza fondamento, ma di un impegno concreto e tangibile, che poggia su risorse del bilancio comunale e non su contributi esterni.

Questa decisione, maturata attraverso il lavoro di squadra di diversi assessorati e dei rispettivi dirigenti, ha come obiettivo primario il potenziamento della qualità dei servizi pubblici. L’incremento dell’orario settimanale per questi lavoratori, infatti, non solo assicura loro maggiore stabilità, ma ha anche un impatto positivo sulla comunità, in quanto permette di offrire servizi più efficienti e continuativi. I cittadini potranno beneficiare di un’amministrazione più presente e operativa, capace di rispondere con tempestività e professionalità alle esigenze quotidiane.

Una delle peculiarità più rilevanti di questa misura è che essa è stata realizzata esclusivamente con fondi comunali, senza il sostegno di altri enti o del Governo. Negli anni passati, interventi di questa portata spesso dipendevano da risorse esterne, rendendo difficoltoso un investimento strutturale e duraturo. Oggi, invece, dimostriamo che un’amministrazione seria ed efficiente, pur operando in un contesto di difficoltà finanziaria, può dare risposte concrete ai bisogni della cittadinanza senza gravare ulteriormente sulle tasche dei contribuenti. Questa scelta rappresenta un esempio virtuoso di gestione delle risorse pubbliche, ponendo al centro il valore del lavoro e la sua dignità.

L’aumento delle ore di lavoro per questi dipendenti, infatti, non è solo un atto amministrativo, ma un atto di riconoscimento e valorizzazione del capitale umano all’interno della pubblica amministrazione. Troppo spesso, infatti, il lavoro precario e il sottoimpiego rappresentano ostacoli alla crescita personale e professionale dei dipendenti, influenzando negativamente anche l’efficienza del servizio pubblico. Con questa misura, ribadiamo con forza il principio che il lavoro stabile e adeguatamente retribuito è il presupposto fondamentale per garantire un servizio pubblico all’altezza delle aspettative della cittadinanza.

Nel contesto attuale, segnato da difficoltà economiche e da incertezze occupazionali, questa decisione assume un valore ancora più significativo. Non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuno: è nei momenti di crisi che si misura la capacità di un’amministrazione di essere vicina ai propri cittadini, di fare scelte coraggiose e responsabili, di investire nel benessere collettivo senza compromessi. L’incremento delle ore di lavoro per questi dipendenti rappresenta un passo concreto in questa direzione, un segnale di attenzione e di rispetto nei confronti di chi ogni giorno contribuisce al funzionamento della macchina amministrativa e al miglioramento della vita nella nostra città.

L’impegno dell’Amministrazione comunale in questa iniziativa non si esaurisce con questo provvedimento: continueremo a lavorare per consolidare e ampliare le opportunità di crescita professionale per tutti i dipendenti, nella consapevolezza che un’amministrazione forte e competente è il pilastro fondamentale su cui costruire il futuro della città.

In conclusione, la scelta di aumentare l’orario di lavoro di questi 73 dipendenti stabilizzati non è solo una risposta immediata a un problema concreto, ma rappresenta una visione di lungo periodo, un investimento nella qualità dei servizi pubblici e nel benessere della comunità. Dimostriamo che è possibile migliorare le condizioni lavorative senza pesare sui cittadini, che un bilancio ben gestito può generare opportunità concrete, che nessuno deve essere lasciato indietro.

Oggi celebriamo un traguardo importante, ma il nostro lavoro non si ferma qui. Continueremo a impegnarci con determinazione per costruire una città più equa, efficiente e attenta alle esigenze di tutti. Perché il lavoro è dignità, e dare dignità al lavoro significa costruire un futuro migliore per l’intera comunità”.

Lo rende noto Sara Delle Rose, Assessora del Comune di Manfredonia con delega agli “Affari generali e Personale”.