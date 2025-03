Il Dott. Serafino Talarico nuovo direttore del reparto di geriatria della casa di cura San Michele

A partire da quest’anno, il Dott. Serafino Talarico assume l’incarico di Direttore del Reparto di Geriatria della Casa di Cura San Michele, portando con sé una solida esperienza nella gestione clinica e organizzativa di strutture ospedaliere complesse. Con una carriera di grande prestigio, il Dott. Talarico ha ricoperto ruoli chiave, tra cui Direttore della U.O.C. di Medicina Interna e Direttore Medico dell’Ospedale San Camillo de Lellis, dove ha contribuito al miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria, concentrandosi in particolare sulla gestione delle patologie croniche e sulla medicina geriatrica.

Il Dott. Talarico è anche autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali e ha partecipato attivamente come relatore e presidente a numerosi congressi di settore.

Nel suo nuovo ruolo, il Dott. Talarico ha dichiarato che il suo obiettivo principale sarà promuovere un approccio olistico alla cura dell’anziano, migliorando i percorsi di presa in carico e favorendo una maggiore integrazione tra ospedale e territorio. “Sono onorato di assumere questo incarico e di poter lavorare per migliorare la qualità della vita dei pazienti anziani. Lavoreremo in sinergia con il team medico e le istituzioni per garantire un’assistenza sempre più efficace e personalizzata”, ha affermato il Dott. Talarico.

La sua nomina rappresenta un passo decisivo per il reparto di Geriatria, in un periodo in cui l’invecchiamento della popolazione impone la necessità di soluzioni sanitarie sempre più mirate e innovative.

