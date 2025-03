LECCE – Il mondo della musica salentina è in lutto: Andrea Presicce, conosciuto anche con il nome d’arte No Finger Nails, è morto a 47 anni.

Il musicista e producer leccese, che da tempo combatteva contro un cancro incurabile, ha lasciato questa vita nelle scorse ore, presso l’ospedale di San Cesario, dove era ricoverato.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità musicale e non solo, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva.

Una vita dedicata alla musica e alla lotta contro il cancro

Andrea Presicce è stato una figura di riferimento per la musica salentina, noto per il suo talento e per la sua visione artistica.

Nonostante la malattia, ha continuato a dedicarsi alla musica con passione, affrontando con coraggio i cambiamenti fisici e psicologici imposti dal cancro.

La sua forza è stata anche un esempio per tutti coloro che, come lui, combattono contro malattie gravi e debilitanti.

In un periodo difficile, Presicce non si è fermato.

Anzi, ha trasformato la sua sofferenza in un’opportunità per dare vita a iniziative che potessero aiutare gli altri.

In particolare, ha promosso il progetto musicale “Riddims&Friends for Life”, una compilation a cui hanno aderito numerosi artisti.

Lo scopo di questo progetto era quello di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro, devolvendo l’intero ricavato in beneficenza. Il suo impegno era evidente anche nei social, dove raccontava la sua battaglia e invitava gli altri a sostenere la causa.

La seconda compilation in uscita

Nonostante la sua malattia, Andrea Presicce non ha mai smesso di lavorare per il suo progetto. La seconda compilation di “Riddims&Friends for Life” sarebbe dovuta uscire ad aprile 2025. Questo nuovo capitolo del progetto musicale avrebbe continuato a raccogliere fondi a favore della lotta contro il cancro, unendo la musica e la solidarietà per una causa nobile.

I messaggi di affetto e ricordo sui social

La morte di Andrea Presicce ha suscitato una valanga di messaggi di cordoglio sui social da parte di colleghi, amici e fan. In tanti hanno voluto ricordarlo come un uomo capace di donare il suo sorriso e la sua arte, anche nei momenti più difficili.

I messaggi di affetto evidenziano non solo la sua grandezza come artista, ma anche il suo spirito altruista e il coraggio con cui ha affrontato la sua malattia.

Oggi, il mondo della musica salentina piange la perdita di un grande talento, ma il ricordo di Andrea Presicce continuerà a vivere, sia attraverso la sua musica che attraverso il progetto che ha tanto amato, che continuerà a supportare la ricerca per la cura del cancro.

Lo riporta 41esimoparallelo.it