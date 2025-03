Manfredonia dichiara lo stato di emergenza climatica e ambientale: azioni urgenti in arrivo

Manfredonia compie un passo deciso nella lotta contro la crisi climatica e ambientale. Il Consiglio Comunale ha approvato a larghissima maggioranza un ordine del giorno che riconosce ufficialmente lo stato di emergenza climatica e ambientale per il territorio. La decisione è frutto di una consapevolezza sempre più diffusa riguardo alle conseguenze del cambiamento climatico, che sta mettendo in ginocchio l’agricoltura locale a causa della siccità e favorendo il propagarsi degli incendi boschivi, con la conseguente perdita di biodiversità. A questo si aggiunge un’emergenza ambientale legata all’abbandono indiscriminato di rifiuti lungo le strade e, ancora più grave, allo smaltimento illecito di tonnellate di rifiuti nelle campagne da parte della criminalità organizzata.

Per contrastare questi fenomeni, il Consiglio Comunale ha chiesto al sindaco e alla giunta di mettere in campo misure urgenti per aumentare la resilienza del territorio alla crisi climatica e ridurre l’impronta di carbonio della città. Inoltre, è stata sollecitata la convocazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di avviare progetti mirati alla prevenzione e alla repressione dei reati ambientali. Europa Verde, tra i promotori dell’iniziativa, ha assicurato che continuerà a monitorare l’operato dell’amministrazione comunale affinché gli impegni presi si traducano in azioni concrete.

“È fondamentale – sottolineano i rappresentanti del movimento – che questa dichiarazione non resti solo un atto simbolico, ma sia seguita da interventi efficaci e tempestivi per la tutela del nostro territorio.” L’attenzione ora si sposta sulle misure che il Comune adotterà per far fronte a questa doppia emergenza, con la speranza che la dichiarazione votata dal Consiglio sia il punto di partenza per un cambiamento reale e duraturo.