Manfredonia rende omaggio al Maestro Aronne Del Vecchio

Il prossimo 7 marzo 2025, alle ore 16:30, la Sala delle Vetrate di Palazzo San Domenico, situata in Piazza del Popolo n. 8 (I piano), sarà ufficialmente intitolata al Maestro Aronne Del Vecchio, artista manfredoniano che ha lasciato un segno indelebile nella città. Le opere di Del Vecchio, scultore e pittore dalla straordinaria sensibilità, sono un patrimonio di valore inestimabile per Manfredonia. Nella mostra permanente a lui dedicata, ospitata proprio nella Sala delle Vetrate dal 2015, trovano spazio il bozzetto in gesso per il monumento in marmo a Papa Giovanni XXIII, i disegni preparatori per il rifacimento della facciata della Cattedrale di Manfredonia, studi per un mosaico destinato alla chiesa di San Michele, oltre a una serie di ritratti che restituiscono volti ed emozioni di figure storiche e persone comuni.

Alla cerimonia parteciperà anche Antonia Del Vecchio, figlia dell’artista, che nel 2015 donò alla città di Manfredonia una preziosa collezione di opere del padre, affinché potessero essere conservate ed esposte per tutta la comunità. “Con questa intitolazione celebriamo non solo l’arte di Aronne Del Vecchio, ma anche il suo legame con Manfredonia. Le sue opere raccontano la nostra storia con una profondità unica, e questa sala diventerà un punto di riferimento per chiunque voglia avvicinarsi al suo talento e alla bellezza della nostra tradizione artistica”, ha dichiarato l’Assessora al Welfare e Cultura della Città di Manfredonia, Maria Teresa Valente.

Anche il sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca, ha sottolineato il valore di questa iniziativa: “Dedicare questa sala ad Aronne Del Vecchio significa dare ancora più rilievo alla sua eredità artistica. È un omaggio che la città tributa a un suo figlio illustre, le cui opere continueranno a ispirare e arricchire il nostro patrimonio culturale”. L’intitolazione della Sala delle Vetrate rappresenta un ulteriore passo nella valorizzazione della cultura locale, riconoscendo il valore di un artista che, attraverso la sua opera, ha contribuito a elevare la sensibilità artistica e il patrimonio culturale della città.