Manfredonia rinasce, Schiavone: "Dal Carnevale le basi per un futuro di successo"

Manfredonia si è trasformata in un tripudio di colori e festeggiamenti con il ritorno del suo storico Carnevale. L’assessore Francesco chiavone ha espresso grande soddisfazione per l’edizione corrente, definendola un punto di partenza cruciale per il futuro della manifestazione. “Questa edizione ha già gettato un seme, delle basi per il futuro”, ha affermato con entusiasmo, sottolineando l’importanza di aver rivisto la lavorazione della cartapesta dopo sei anni e di aver esteso la kermesse carnascialesca di una settimana.

Nonostante le previsioni meteorologiche avverse, la città ha saputo creare “un ombrello magico”, attirando visitatori e confermando il forte legame della comunità con questa tradizione. L’assessore ha ringraziato tutti coloro che hanno scelto Manfredonia e ha esteso un invito a tornare per i prossimi eventi, tra cui la serata dedicata a Lucio Dalla martedì prossimo e la “notte colorata” l’8 marzo, in concomitanza con la festa della donna.

Prospettive Future ambiziose

Schiavone ha delineato una visione chiara per il futuro del Carnevale di Manfredonia, focalizzandosi su diversi aspetti chiave.

Struttura Organizzativa Solida

L’assessore ha evidenziato la necessità di creare una struttura permanente che possa seguire l’evento durante tutto l’anno. Questo garantirebbe una pianificazione più efficace e una gestione ottimale delle risorse.

Finanziamenti Strategici

L’obiettivo primario è intercettare finanziamenti mirati per migliorare ulteriormente la manifestazione. L’iniezione di risorse fresche permetterebbe di elevare la qualità degli eventi, attirare artisti di talento e promuovere il Carnevale a livello nazionale e internazionale.

Turismo di Prossimità

Si punta a incentivare il turismo locale e regionale, invitando i visitatori a scoprire le bellezze di Manfredonia e a partecipare attivamente agli eventi in programma.

Sicurezza al Primo Posto

L’assessore ha concluso augurando a tutti buon divertimento, sottolineando l’importanza di vivere il Carnevale in totale sicurezza.

Il Carnevale di Manfredonia si conferma non solo un evento di intrattenimento, ma anche un motore di sviluppo economico e sociale per la città. Con una visione chiara e un impegno costante, Manfredonia è pronta a far crescere il suo Carnevale, trasformandolo in un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della tradizione e del divertimento.