MARGHERITA DI SAVOIA (BAT) – Comunità salinara in lutto per la scomparsa del 19enne Angelo Spina, il giovane margheritano deceduto nel tragico incidente avvenuto domenica sera sulla strada provinciale 141, alle porte di Zapponeta.

A Margherita di Savoia oggi non si terranno più gli eventi del Carnevale, mentre il sindaco Bernardo Lodispoto ha annunciato il lutto cittadino in occasione delle esequie.

La ricostruzione Angelo Spina, giovane meccanico molto conosciuto nel paese delle saline, era a bordo di una delle tre auto coinvolte nel sinistro.

Era passeggero della Seat Leon che, con a bordo altri tre amici, stava raggiungendo Zapponeta per trascorrere la serata.

Il destino purtroppo ha riservato ben altro. Non è chiaro cosa abbia provocato il violento impatto avvenuto poco prima delle 19 con altre due vetture.

Tra le ipotesi da verificare, quella di un sorpasso.

Per il 19enne non c’è stato nulla da fare, mentre in dieci sono rimasti feriti.

Alla guida dell’auto sulla quale viaggiava Angelo Spina, un altro giovane, ricoverato a Barletta con 30 giorni di prognosi.

Feriti gli altri due occupanti, il primo trasportato sempre a Barletta, il secondo elitrasportato all’ospedale di Foggia.

Coinvolte anche due utilitarie, una Fiat 500 ed una Fiat 600: su quest’ultima viaggiavano due uomini e due bambine rispettivamente di 11 e 6 anni, quella più piccola è ricoverata in rianimazione al Riuniti.

Sulla Fiat 500 invece vi era una famiglia composta da padre, madre e figlia di 12 anni, anche loro trasportati in ospedale.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Secondo quanto emerso, la strada era particolarmente trafficata da chi si era recato a Manfredonia per assistere al Carnevale.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it