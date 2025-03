GIORGIA MELONI IN PUGLIA - Fonte: open

ISOLE TREMITI (FOGGIA) – Quando un viaggio è «per piacere, secondo me il piacere fa più la compagnia che la meta, io quando potevo fare le vacanze mi sono divertita anche a Coccia di morto, a Fiumicino e, devo dire la verità, io giro tutto il mondo e non vedo niente, per cui ci sono milioni di posti» che «vorrei tornare a vedere un giorno che avrò una vita normale».

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di XXI Secolo, in onda questa sera su Rai1 rispondendo alla domanda di Francesco Giorgino sul posto che sceglierebbe per andare in vacanza.

«Davvero non lo so però pensavo qualche giorno fa che mi piacerebbe tantissimo tornare a fare le immersioni alle isole Tremiti che ho fatto qualche anno fa».

Alle Tremiti «ci sono stata una volta sola, ci pensavo proprio qualche giorno fa, però diciamo che adesso le vacanze non sono esattamente la mia priorità».

Lo riporta foggia.corriere.it