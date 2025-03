ROMA – Perde il controllo della sua auto e si schianta contro un semaforo in via Cristoforo Colombo, all’altezza dell’ex Fiera di Roma, in direzione centro.

Un’altra vittima della strada a Roma.

Questa volta si tratta di un 44enne, Ludovico Coronato, originario di San Paolo di Civitate (Foggia), al volante di una Citroen C3 che è andato a sbattere all’incrocio con via Rosa Guarnieri Carducci.

Per l’automobilista non c’è stato purtroppo niente da fare nonostante i soccorsi da parte del personale medico del 118.

Lo schianto

Sulla dinamica dello schianto indagano i vigili urbani intervenuti sul posto poco dopo l’1,30 dell’altra notte.

Al momento sembra che non siano stati coinvolti altri veicoli anche se bisognerà esaminare le immagini delle telecamere di vigilanza per capire cosa sia accaduto.

Accertamenti in corso anche per verificare la velocità del veicolo che si è schiantato contro il semaforo. Si tratta della 23esima vittima della strada a Roma e provincia dall’inizio dell’anno.

