ROMA – Un eccezionale intervento di Chirurgia Oculistica è stato eseguito dall’oculista sanseverese ROBERTO FANELLI e dalla sua équipe presso la nota clinica ‘San Domenico’ di Roma.

Si è trattato di un trapianto di cornea ed asportazione di cataratta complicata con impianto contemporaneo di cristallino artificiale a cielo aperto.

L’importante intervento – che viene eseguito molto raramente in Italia – ha riconsegnato la vista al paziente MARTINO GASSI di San Severo, ormai definito cieco totale e condannato ad una ipovisione irreversibile.

Le frontiere della chirurgia oftalmica si aprono sempre di più verso patologie una volta definite inguaribili.

In un momento così difficile per la Sanità Italiana questi eventi servono ad incoraggiare gli operatori del settore a fare sempre meglio ed a esortare la Politica affinché supporti sempre di più il settore Sanitario per far sì che questi eventi non rappresentino ancora una rarità scientifica.

Dopo l’intervento il dr. FANELLI ha inteso indirizzare un particolare ringraziamento al prof. AUGUSTO POCOBELLI, Direttore della Banca degli Occhi di Roma, per il supporto scientifico che offre costantemente ed alla sua preziosa collaborazione professionale nel campo della trapiantistica corneale.

Il dr. FANELLI ha anche indirizzato un APPELLO acchè si dispongano sempre di più donazioni di cornee, visto che oggi il mercato è molto povero rendendo rarissimi questi interventi d’avanguardia oculistica che potrebbero ridare una vista accettabile a tante persone ipovedenti.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it