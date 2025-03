Manfredonia. Una tranquilla serata tra amici si è trasformata in un incubo per un gruppo di giovani a Manfredonia, tra cui una ragazza con disabilità, vittime di insulti e aggressioni da parte di alcuni bulli. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, quando il gruppo, composto in prevalenza da ragazze, è stato preso di mira da alcuni ragazzi che hanno iniziato a insultarli senza motivo.

Dopo una risposta pacifica da parte delle vittime, la situazione è degenerata quando due degli aggressori hanno deciso di passare dalle parole ai fatti, prendendosela in particolare con l’unico ragazzo presente nel gruppo. Il clima di tensione e paura ha spinto la ragazza con disabilità a scappare, facendo perdere le sue tracce per diversi minuti. Il gruppo ha tentato di rintracciarla, ma la giovane, terrorizzata, non rispondeva al telefono, rendendo ancora più difficile la sua ricerca.

Nonostante la minaccia di chiamare le forze dell’ordine, gli aggressori non si sono fermati, mostrando totale indifferenza di fronte alle conseguenze delle loro azioni. Solo grazie all’intervento dei proprietari di un bar dell’area, che si sono prodigati per riportare la calma e tranquillizzare la giovane una volta ritrovata, la situazione è tornata sotto controllo.

Ora la ragazza con disabilità è profondamente scossa e ha dichiarato di non voler più uscire per paura di incontrare nuovamente questi bulli. Un fatto gravissimo che solleva interrogativi inquietanti: è normale che una persona, disabile o meno, debba vivere nel terrore di mettere piede fuori casa?