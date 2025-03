Auser Foggia celebra Anna Kuliscioff nel centenario della sua morte

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo 2025, il Circolo Auser di Foggia organizza un evento speciale per onorare la memoria di Anna Kuliscioff, straordinaria figura di intellettuale, attivista e rivoluzionaria. Quest’anno ricorre il centesimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta nel 1925, e l’associazione vuole renderle omaggio con un incontro che metta in luce il suo straordinario impegno nella lotta per i diritti delle donne e dei lavoratori.

L’incontro avrà luogo presso la sede dell’Auser in viale S. Alfonso de’ Liguori, 89, con inizio alle ore 18:00. Dopo un’introduzione del dott. Angelo Colangione, presidente del Circolo Auser di Foggia, interverrà la prof.ssa Rossella Palmieri, docente ordinaria di Letteratura italiana presso l’Università di Foggia, che illustrerà la vita e l’opera della grande pensatrice russa naturalizzata italiana. La serata sarà arricchita da letture tratte dagli scritti della Kuliscioff e da canti d’epoca eseguiti dai volontari e dalle volontarie dell’associazione.

Anna Kuliscioff, nata in Crimea nel 1855, fu una delle prime donne a laurearsi in medicina in Italia e si distinse per il suo impegno instancabile nella battaglia per i diritti civili e sociali. Convinta socialista, si dedicò con passione alla lotta per l’emancipazione femminile, concentrandosi in particolare sul diritto al voto per le donne e sulle condizioni di lavoro delle operaie. Vicina a Filippo Turati, con il quale condivise ideali e vita, fu una delle figure più influenti del socialismo italiano e contribuì in modo significativo alla diffusione del pensiero progressista in Europa.

Il presidente dell’Auser, Angelo Colangione, sottolinea l’importanza di questa celebrazione: «Anna Kuliscioff è stata una donna straordinaria, una pioniera della lotta per i diritti e la giustizia sociale. Ricordarla nel centenario della sua morte significa non solo renderle omaggio, ma anche ribadire l’attualità del suo pensiero. La sua battaglia per l’uguaglianza e la libertà è un’eredità preziosa, soprattutto in un’epoca come la nostra, in cui i valori democratici e l’identità europea sono messi in discussione. Celebrarla l’8 marzo è un modo per ribadire quanto ancora oggi il suo esempio possa ispirarci.»

L’evento sarà un’occasione per riflettere sul cammino compiuto e su quanto ancora resta da fare per raggiungere la piena parità di genere. Attraverso le parole della Kuliscioff e le testimonianze storiche, il pubblico potrà immergersi in un’epoca di grandi trasformazioni sociali e riscoprire una figura di straordinaria modernità.

La partecipazione è aperta a tutti e gratuita. L’Auser invita la cittadinanza a prendere parte all’incontro per rendere omaggio a una delle figure più significative del movimento femminile e socialista in Italia e in Europa. Per maggiori informazioni, è possibile contattare la sede dell’associazione ai recapiti ufficiali.