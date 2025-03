BARI – Una violenta aggressione è avvenuta questa mattina, 5 marzo, a Bari, nel quartiere Libertà, dove una donna di 67 anni è stata colpita alle spalle con un martello in testa dopo aver prelevato la pensione, allo sportello bancomat delle Poste a pochi passi dalla scuola Garibaldi.

L’aggressore si è impossessato della somma superiore ai 1000 euro e si è dato alla fuga.

Le indagini della polizia sarebbero a buon punto sull’individuazione dell’uomo.

La donna è stata soccorsa e avrebbe subito delle lesioni non gravi.

A quanto sembra la donna aveva appena prelevato il denaro dal bancomat dell’ufficio postale di via Barletta, quando il rapinatore le è saltato addosso colpendola alle spalle per poi portarle via i soldi.

La polizia ha anche visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza per raccogliere elementi utili all’identificazione del malvivente.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it