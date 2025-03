BARI – Paura a Bari: è crollata una palazzina di 5 piani in via De Amicis nel quartiere Carrassi. Sul posto i vigili del fuoco e il 118.

La polvere del crollo ha invaso la strada.

Sembrerebbe non ci siano feriti, ma si cercano persone, tra cui un’anziana con il suo cane: pochi minuti dopo il crollo un uomo, alle forze dell’ordine, chiedeva aiuto per «soccorrere sua madre sotto le macerie».

La donna viveva al quarto piano: secondo informazioni raccolte, malgrado l’ordinanza di sgombero sarebbe rimasta nell’edificio.

Intanto i vigili del fuoco hanno isolato la zona, staccando luce e gas. Sul posto il pm di turno Carla Spagnuolo.

Secondo i primi accertamenti, l’edificio sarebbe imploso per il cedimento di un pilastro centrale.

Era stato dichiarato inagibile, sgomberato e puntellato nel febbraio del 2024 proprio perchè erano stati rilevati problemi statici ad un pilastro centrale.

La proprietà aveva avviato i lavori di consolidamento.

Sul posto sono in corso verifiche da parte dei tecnici del Comune e dei vigili del fuoco per accertare se vi siano rischi per la palazzina adiacente che potrebbe essere sgomberata.

Al momento l’intero isolato è senza corrente.

Sono state evacuate le palazzine limitrofe. I controlli sono in corso per vedere se ci sono persone intrappolate visto che spesso all’interno della struttura c’erano degli abusivi.

Al momento il traffico in Viale Della Repubblica è bloccato: sul posto anche il sindaco di Bari Vito Leccese.

I residenti hanno riferito che: «C’era gente che passava la notte qui dentro».

Sul posto gli operatori del nucleo Saf dei Vigili del fuoco che utilizzando strumentazione elettronica sono in grado di effettuare scansioni anche al di sotto delle macerie.

EMILIANO: A DISPOSIZIONE I MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE

“Sto seguendo personalmente le operazioni di soccorso a seguito del crollo di via De Amicis a Bari, coadiuvando il sindaco di Bari, Vito Leccese, e l’assessore Domenico Scaramuzzi.

Li ho messi in contatto con il Comandante dei Vigili del Fuoco, al quale ho rappresentato la piena disponibilità a mettere a disposizione uomini e mezzi della Protezione Civile Regionale per le operazioni di soccorso e per rendere meno disagevole la collocazione dei cittadini che hanno dovuto evacuare gli immobili vicini a quello crollato”.

Lo afferma su facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it