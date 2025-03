Foggia celebra la “Giornata dei Giusti dell'Umanità” con l'ITET “Notarangelo Rosati-Giannone Masi”

Giovedì 6 marzo 2025, alle ore 10.30, presso l’Aula Immersiva dell’ITET “Notarangelo Rosati-Giannone Masi” di Foggia, si terrà la cerimonia di celebrazione della Giornata dei Giusti dell’Umanità, con l’evento a tema “Rammendare speranze sulle orme dei Giusti”.

Protagonisti della giornata saranno studenti e studentesse, impegnati nel ricordo di Carla Melazzini e Danilo Dolci, figure emblematiche nel campo dell’istruzione e dell’impegno sociale in Italia. Per il loro contributo alla promozione dell’educazione come diritto fondamentale e al miglioramento delle condizioni di vita delle persone, sarà loro conferito il titolo di “Giusti dell’Umanità”.

Alla cerimonia prenderanno parte la sindaca di Foggia Maria Aida Tatiana Episcopo; l’assessora comunale alla Cultura Alice Amatore; l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Domenico Di Molfetta; la direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia Gabriella Berardi e la dirigente scolastica dell’ITET “Notarangelo Rosati-Giannone Masi,” Roberta Cassano. Interverranno Cesare Moreno, presidente dell’associazione Maestri di Strada Onlus di Napoli; Ciro Naturale, educatore della Cooperativa Sociale Nuova Dimensione di Perugia; Pietro Fragasso, presidente della Cooperativa Sociale Pietra di Scarto di Cerignola. L’evento vedrà la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse delle classi 5B AFM e 4F BTS, assieme all’attore Roberto Vicario della Compagnia Teatrale Alter Ego di Lucera.

Dal 2019, questa celebrazione rappresenta un appuntamento consolidato e un momento fondamentale di un percorso didattico dedicato alla conoscenza delle storie di vita dei Giusti. L’obiettivo è diffondere la memoria del bene come strumento educativo per promuovere la responsabilità personale contro ogni forma di violazione dei diritti umani.

La mattinata si concluderà con la messa a dimora di due alberi dedicati alla memoria di Carla Melazzini e Danilo Dolci, nel Giardino dei Giusti e delle Giuste dell’Istituto. Alla cerimonia parteciperanno studenti, docenti, autorità e ospiti.

Ad oggi, nel mondo si contano oltre cento Giardini dei Giusti, collegati tra loro dalla Fondazione Gariwo – Gardens of the Righteous Worldwide, attiva dal 1999 per diffondere il messaggio dei Giusti.

“L’intento – dichiara la prof.ssa Anna Anzivino – è quello di raccontare storie di individui ‘normali’ che hanno avuto il coraggio di opporsi all’ingiustizia, spesso rischiando la propria vita. Vogliamo riflettere sul loro messaggio e ispirare i giovani a combattere discriminazioni, abusi, violenze e conflitti per costruire un mondo migliore”.

“Desideriamo inoltre – aggiunge la prof.ssa Lucia Palmieri – incoraggiare tutti a diventare attivi sostenitori della cultura del rispetto dei diritti umani e della tutela dell’ambiente, anche attraverso la valorizzazione del verde che ci circonda”.

L’evento sarà moderato dalle docenti Anna Anzivino e Lucia Palmieri.