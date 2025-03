Foggia. Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 5 marzo 2025, lungo la circonvallazione di Foggia.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro autovetture, causando tre feriti gravi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, il personale dell’ANAS e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato causato da un sorpasso azzardato da parte di uno dei veicoli coinvolti, che ha portato a una collisione a catena con le altre tre auto.

L’impatto è stato particolarmente violento, causando il ribaltamento di una delle vetture e il blocco temporaneo della carreggiata in entrambe le direzioni.

I tre feriti, tra cui una donna in prognosi riservata, sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia.

Le loro condizioni sono gravi, ma stabili. Altri automobilisti coinvolti nell’incidente hanno riportato ferite lievi e sono stati medicati sul posto.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per diverse ore per estrarre i feriti dalle lamiere contorte delle vetture e mettere in sicurezza l’area. Il personale dell’ANAS ha provveduto alla gestione del traffico, deviando temporaneamente la circolazione su percorsi alternativi per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati.

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per accertare le esatte cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Al momento, non si esclude l’ipotesi di una distrazione alla guida o del mancato rispetto dei limiti di velocità come possibili concause del sinistro.