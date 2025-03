La X edizione di Musica felix prosegue sabato 8 marzo, alle ore 19, all’Auditorium Santa Chiara di Foggia, con un reading-concerto dal titolo “Storie (d’)amare e d’amore”, diretto ed interpretato da Giusi Cataldo. Con lei sul palco la pianista Elena Matteucci e la violinista Liliana Bernardi.

Così la Fondazione Apulia felix celebra la Giornata Internazionale della donna, con uno spettacolo suggestivo e con racconti e musiche che hanno come protagoniste le donne.

Come ha scritto Francesco Antonioni, O tell me the truth about love è una celebre poesia del poeta inglese Wystan Hugh Auden, che, tradotta in vari modi in italiano, rappresenta una richiesta, o una preghiera, per sapere cosa sia davvero l’amore. Tutti ci interroghiamo sull’amore, senza mai trovare una risposta univoca: l’amore è un concetto che sfugge, non esistono teorie, esistono solo esempi. E dieci saranno gli esempi raccontati in questo spettacolo: dieci figure femminili, tratte dall’ispirazione poetica e dalla vita reale, che, tra parole e musiche, suggestioneranno l’uditorio, con le loro storie e i loro percorsi.

Il progetto, concepito da Liliana Bernardi, e interpretato al suo debutto nel 2020 da Amanda Sandrelli, vuole dare così voce all’esperienza spirituale e terrena dell’amore vissuto da figure femminili e testimoniato, nella molteplicità delle emozioni che trasporta, attraverso un programma di componimenti musicali e poetici altamente differenziato. Il repertorio prescelto che va da Saffo a Stefano Benni, dai coniugi Schumann ad Astor Piazzolla, è così un’opportunità di scoprire che le esperienze amare e amorose delle donne espresse dai grandi della letteratura e della musica sono vicine al nostro personale e intimo presente.

Che l’amore, dopotutto, ha leggi eterne e verità non classificabili, che esso si snoda in tante tipologie, il sentimento di gioventù, la passione proibita, il legame matrimoniale, la follia e l’irriverenza, l’affetto materno, l’abbandono, il disamore, l’ascesa.

Un viaggio tra le emozioni, vissute in epoche diverse da personalità differenti, ma tutte con un comune denominatore, compiuto con sensibilità e profondità evocativa da tre donne, parimenti protagoniste in scena. Giusi Cataldo, attrice palermitana, si è formata in teatro con Gigi Proietti, Vittorio Gassman e Giorgio Strehler e al cinema con Mario Monicelli, Carlo Verdone e Carlo Carlei. Ha esordito come regista con il testo Le voci buie, scritto a quattro mani con Caronna, opera che ha vinto il premio “Asti Teatro 1993” per le categorie “miglior testo teatrale” e “miglior regia”. Ha recitato in film iconici come Compagni di scuola di Carlo Verdone, Rossini! Rossini! di Mario Monicelli, Manuale d’amore 3 di Giovanni Veronesi ed ha interpretato diversi ruoli in fiction di successo per la televisione come Incantesimo, Il bello delle donne, Distretto di Polizia, Don Matteo, Un posto al sole.

Liliana Bernardi, violinista dalla straordinaria vitalità e grande capacità comunicativa, ha iniziato lo studio del violino a Viterbo, proseguendo gli studi a Roma per poi perfezionarsi presso l’Accademia di Santa Cecilia. Vincitrice di numerosi concorsi e riconoscimenti, svolge un’intensa attività concertistica, da solista, in duo ed in prestigiose formazioni cameristiche, che l’ha portata ad esibirsi in più di 50 Paesi del mondo tra America, Asia, Russia, Europa e Medio Oriente, in prestigiosi teatri e sale da concerto oltre ad intrattenere importanti collaborazioni con rinomati direttori d’orchestra. Elena Matteucci, splendida pianista, si è diplomata con lode in pianoforte e musica da camera al Conservatorio ed all’Accademia di Santa Cecilia, ha ricevuto il Diploma d’Onore e il Premio Peterlongo all’Accademia Chigiana di Siena e fa parte del Quartetto Michelangelo, con il quale ha vinto il Concorso Internazionale di Ilzach in Francia e il prestigioso Premio Michelangelo. Da anni è la coach di giovani talenti di tutto il mondo presso il Rome Chamber Music Festival fondato da Robert Mc Duffie. Ha collaborato con prestigiose istituzioni e festival cameristici internazionali e fatto tournée in Europa, America del Sud e in Cina ed ha suonato più volte ne “I concerti del Quirinale” a Roma trasmessi in diretta nazionale ed europea da RAI-Radio3. Attualmente è titolare della cattedra di Pianoforte al Conservatorio “A. Casella” de L’Aquila.

Il concerto è fruibile con abbonamento o biglietto acquistabile chiamando il numero 3929892331 e dalle 17.30 del giorno stesso del concerto (8 marzo) presso l’Auditorium Santa Chiara al costo di € 15.