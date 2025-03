TORREMAGGIORE (FOGGIA) – Torremaggiore piange l’improvvisa scomparsa del dott Fernando Palma già Direttore dell’Unità Operativa Struttura Complessa di Statistica ed Epidemiologia dell’ASL FG. Classe 1954 Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli nel 1982.

Specializzato in Statistica Sanitaria, indirizzo di Programmazione sociosanitaria, Farmacologia, indirizzo di Farmacologia Clinica, tossicologia, Anestesia e Rianimazione. In quiescenza da dicembre 2024.

Era anche membro attivo nel Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Foggia.

Ha avviato la sua carriera sanitaria presso l’Ospedale San Giacomo di Torremaggiore in Chirurgia, in Pronto Soccorso e successivamente presso la Direzione Sanitaria. Verso la fine degli anni novanta il suo passaggio al Presidio Ospedaliero Teresa Masselli Mascia di San Severo quale referente dell’ U.O. di Statistica ed Epidemiologia Ausl Fg/1 San Severo.

Infine il ruolo di Direttore dell’Unità Operativa Struttura Complessa di Statistica ed Epidemiologia dell’ASL FG con sede presso il Presidio Ospedaliero Teresa Masselli Mascia di San Severo. Professionista serio ed apprezzato da tutti lascia un grande vuoto a chi l’ha conosciuto.

L’improvvisa morte del Dott. Nando Palma suscita sentimenti di incredulità e cordoglio e lascia un vuoto profondo nella comunità.

Torremaggiore perde un medico stimato per l’alta professionalità e umanità, un uomo che ha dedicato impegno e passione al suo lavoro, ai suoi colleghi e che ha lavorato sodo per accrescere l’unità di Statistica ed Epidemiologia dell’ASL FG.

La camera ardente è stata allestita presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli a fianco dell’ex Ospedale San Giacomo di Torremaggiore. La Santa Messa funebre si svolgerà invece giovedì 6 marzo 2025 presso la Chiesa Matrice di San Nicola alle ore 10.30

IL CORDOGLIO DEI MEDICI PUBBLICATO DAL DOTT MATTEO MAROLLA

Tutti i medici della Provincia piangono il collega Nando Palma, sempre disponibile con tutti, prodigo di consigli preziosi per giovani e meno giovani, umanamente vicino a chi aveva necessità dei suoi saggi suggerimenti.

I suoi studi e le sue comunicazioni scientifiche ci hanno aiutato a capire l’andamento epidemiologico delle malattie nei nostri territori, permettendo di programmare le strategie di intervento. Per me un amico fraterno dai tempi delle medie. Ci uniamo nel fraterno abbraccio a tutti i soui familiari, affranti per questa grave perdita.

IL CORDOGLIO DEL GRUPPO SCOUT AGESCI TORREMAGGIORE 1

Come dimenticarsi di te caro Fernando Palma! Hai sempre cercato di donare un sorriso a tutti, quando ai campi inventavi “ordinanze particolari”, con i tuoi scherzi e con i tuoi consigli. L’ultimo scherzo lo hai fatto oggi e non riusciamo a credere che sei andato via così per montare la tua tenda nei pascoli del Signore.

Addolorati per aver perso una persona cara a tutto il gruppo, ci stringiamo al dolore di Dina, Luigi, Annachiara e tutta la famiglia. Che la terra ti sia lieve caro Nando e che la Madonna degli Scout ti accolga tra le sue braccia!

Lo riporta torremaggiore.com