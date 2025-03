Manfredonia. Cecilia Simone reagisce a polemiche: "Approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027: investimenti per la città"

Manfredonia guarda al futuro con fiducia. Nella seduta di ieri, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027, un passaggio fondamentale per la programmazione e lo sviluppo della città nei prossimi anni. Un bilancio costruito con attenzione e rigore, frutto di un percorso condiviso e di scelte mirate per garantire equilibrio finanziario e crescita sostenibile.

“Si tratta di un documento strategico che delinea le linee guida per il futuro della nostra città, con investimenti mirati alla tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio, al welfare e all’innovazione”, ha dichiarato l’assessore al Bilancio Cecilia Simone. “Abbiamo lavorato con grande impegno per assicurare risorse adeguate ai diversi settori, rispettando le esigenze della comunità”.

Fondi per ambiente, cultura e istruzione

Tra i punti qualificanti del bilancio, spiccano gli investimenti destinati alla tutela ambientale e alla valorizzazione delle aree costiere, con l’obiettivo di favorire uno sviluppo sostenibile e una maggiore fruibilità del territorio. Sul fronte culturale ed educativo, il Comune ha stanziato fondi per la riqualificazione del patrimonio storico-artistico e degli spazi pubblici, oltre a un incremento delle risorse per l’istruzione e la cultura.

“Crediamo che investire nella formazione e nella cultura sia essenziale per la crescita della comunità”, ha aggiunto l’assessore Simone. “In quest’ottica, il Manfredonia Festival entra ufficialmente tra le manifestazioni finanziate, con un contributo di 60.000 euro. Vogliamo rafforzare il nostro impegno per la promozione culturale e la partecipazione civica”.

Welfare e rafforzamento dell’amministrazione

Un’altra voce importante riguarda il welfare, con uno stanziamento di 18,5 milioni di euro per il 2025 destinati al potenziamento dei servizi sociali e all’inclusione.

“Abbiamo messo al centro le persone e il loro benessere, investendo in servizi che possano davvero fare la differenza per chi ne ha più bisogno”, ha sottolineato l’assessore. “Inoltre, con 340.000 euro abbiamo migliorato la posizione lavorativa di 73 dipendenti comunali, rafforzando così l’efficienza della macchina amministrativa”.

Infrastrutture e opere pubbliche

Un capitolo rilevante del bilancio riguarda gli investimenti nelle opere pubbliche, con un piano da 14 milioni di euro destinato a infrastrutture e innovazione. Tra gli interventi previsti:

La messa in sicurezza dell’ex Istituto Nautico, destinato a diventare la futura Caserma dei Carabinieri.

L’adeguamento del V Circolo scolastico.

La realizzazione di un nuovo impianto sportivo.

L’installazione di isole ecologiche informatizzate e un investimento di 450.000 euro per migliorare la raccolta differenziata.

Uno sguardo al futuro

“La nostra città sta uscendo da un periodo complesso, ma oggi possiamo guardare avanti con rinnovata fiducia”, ha concluso l’assessore Simone. “Abbiamo un bilancio solido, che rispecchia le esigenze della comunità e che ci permetterà di realizzare progetti fondamentali per rendere Manfredonia più vivibile, attrattiva e sostenibile. Continueremo a lavorare con determinazione per costruire il futuro che i nostri cittadini meritano”.

VIDEO (DA FACEBOOK)