Manfredonia, verso polo logistico di protezione civile in parte locali ex mattatoio - Fonte Immagine: ilSipontino.net

Nella seduta di ieri, 4 marzo 2025, la Giunta regionale ha approvato l’istituzione del Presidio Logistico Operativo Territoriale (Plot) nell’area del Parco Nazionale del Gargano presso l’immobile denominato “Ex caserma sansone”, con l’obiettivo di aumentare la capacità di risposta del sistema regionale di protezione civile nel territorio provinciale di Foggia.

La Giunta ha individuato gli immobili utilizzati come sede della Sezione Protezione Civile e come strutture operative territoriali di Foggia e Castellaneta Marina (Ta) come possibili sedi da adibire a Centri operativi di coordinamento per fronteggiare le emergenze derivanti dai rischi di Protezione Civile.

La Giunta ha approvato lo schema di convenzione con il Comune di Manfredonia (Fg) per la partecipazione al bando pubblico per la selezione di Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso, con l’obiettivo di creare un polo logistico operativo di protezione civile in parte dei locali dell’ex mattatoio.