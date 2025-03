Margherita di Savoia in lacrime per l'ultimo saluto al 19enne Angelo Spina

MARGHERITA DI SAVOIA (BAT) – E’ una comunità in lutto quella di Margherita di Savoia. In una gremita Chiesa dell’Addolorata si sono svolte ieri pomeriggio le esequie di Angelo Spina, il 19enne che ha perso la vita domenica sera in un drammatico incidente stradale sulla SP 141, alle porte di Zapponeta.

Tantissimi i compagni di scuola, gli amici e i concittadini che hanno partecipato alla funzione, indossando magliette con la faccia di Angelo.

All’esterno la strada si è colorata di bianco e azzurro, grazie a tanti palloncini che hanno accompagnato l’uscita del bianco feretro del ragazzo, arrivato in chiesa seguito dai tanti motorini dei suoi amici.

Un dolore della città palpabile, che si è concretizzato in un lungo applauso al momento dell’uscita della bara, portata a spalla dai suoi compagni, e dalla commozione dei presenti alla funzione.

Dalle 16 alle 18, durante la funzione, anche le attività commerciali sono rimaste chiuse dopo la proclamazione del lutto cittadino, atto che rimarca il cordoglio di un’intera comunità per questa prematura scomparsa.

Lo riporta antennasud.com