Domani, giovedì 6 marzo alle ore 11:00, presso la Sala Consiglio di Palazzo Ateneo, in via Gramsci 89 a Foggia, si terrà l’incontro per la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra l’Università di Foggia – Dipartimento di Economia, Management e Territorio, la Provincia di Foggia e la società Blechis S.r.l. L’accordo è volto a promuovere attività di ricerca, sensibilizzazione e analisi del fenomeno dell’inverno demografico, una tendenza caratterizzata dal progressivo declino della popolazione, dall’invecchiamento e dallo spopolamento, aggravata dalla difficoltà di accesso ai servizi essenziali, soprattutto nelle aree più periferiche della Capitanata.

Attraverso questa collaborazione, le parti si impegnano a sviluppare un programma di studio e azioni mirate, con un focus su:

Analisi socio-demografica: monitoraggio dei principali indicatori relativi alla popolazione, per comprendere le cause e le conseguenze dello spopolamento e dell’invecchiamento demografico.

monitoraggio dei principali indicatori relativi alla popolazione, per comprendere le cause e le conseguenze dello spopolamento e dell’invecchiamento demografico. Ruolo della formazione e dell’Università: valutazione delle strategie per contrastare la fuga di giovani talenti e laureati, attraverso percorsi formativi innovativi e il rafforzamento delle opportunità occupazionali nel territorio.

valutazione delle strategie per contrastare la fuga di giovani talenti e laureati, attraverso percorsi formativi innovativi e il rafforzamento delle opportunità occupazionali nel territorio. Studio dei centenari: analisi della longevità come indicatore della qualità della vita nelle aree a rischio di spopolamento e invecchiamento.

analisi della longevità come indicatore della qualità della vita nelle aree a rischio di spopolamento e invecchiamento. Strategie di contrasto allo spopolamento: individuazione di modelli di sviluppo sostenibili per incentivare il ripopolamento e migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

individuazione di modelli di sviluppo sostenibili per incentivare il ripopolamento e migliorare la qualità della vita delle comunità locali. Tavolo di concertazione: creazione di un gruppo di lavoro permanente che coinvolga istituzioni, rappresentanti della società civile, scuole e Università, al fine di proporre soluzioni concrete e condivise.

Interverranno all’incontro:

Lorenzo Lo Muzio – Rettore dell’Università di Foggia

Giuseppe Nobiletti – Presidente della Provincia di Foggia

Barbara Cafarelli – Direttrice del Dipartimento di Economia, Management e Territorio dell’Università di Foggia

Pietro Capuano – Rappresentante della Blechis S.r.l.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per affrontare alcune delle sfide più urgenti del nostro territorio, promuovendo un dialogo costruttivo e la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti.