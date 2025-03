L’ordinanza firmata dal sindaco di Vico del Gargano, Raffaele Sciscio, sulla cattura di 14 cani randagi ha scatenato l’indignazione delle associazioni animaliste. Il provvedimento impone il ricovero forzato degli animali in una struttura convenzionata, decisione che ha sollevato forti critiche da parte degli attivisti, i quali accusano l’amministrazione di voler “nascondere il problema senza risolverlo”.

L’attacco degli animalisti: “Un provvedimento ingiusto”

L’associazione “Un fido per amico” ha duramente contestato l’ordinanza, definendola “un atto di egoismo e libertinaggio mascherato da libertà”. Secondo i volontari, il problema del randagismo non si risolve con la reclusione ma con politiche di prevenzione efficaci, tra cui:

Monitoraggio delle cucciolate casalinghe

Controllo e obbligo del microchip

Sterilizzazioni e adozioni responsabili

Gli attivisti denunciano che il sindaco avrebbe scelto questa soluzione per migliorare l’immagine del paese, senza affrontare le vere cause del randagismo. “Non è allontanando gli animali che si risolve il problema, ma con un’educazione responsabile della cittadinanza”, affermano.

Il rischio di un turismo sempre meno pet-friendly

Oltre a contestare il metodo, gli animalisti mettono in discussione l’efficacia dell’ordinanza, sostenendo che includerebbe cani fobici e animali di proprietà attirati da femmine in calore. Inoltre, accusano l’amministrazione di generare un allarmismo ingiustificato nei confronti dei cani randagi.

Secondo l’associazione, il sindaco ignora quanto accade in altre realtà, anche in Puglia, dove i cani sterilizzati sono identificati con un collare comunale e lasciati liberi, creando un modello di convivenza civile. “Oggi i turisti cercano destinazioni pet-friendly, non luoghi in cui gli animali vengono considerati un problema”, avvertono gli attivisti.

Pronta la battaglia legale

L’associazione ha annunciato che non resterà a guardare e avvierà un’azione legale contro il provvedimento, chiedendo al sindaco di ritirare l’ordinanza e adottare soluzioni in linea con la normativa regionale sulla tutela degli animali. “Vico del Gargano deve evolversi, non restare ancorato a vecchi pregiudizi”, concludono.

Lo riporta FoggiaToday.