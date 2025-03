CERIGNOLA (FOGGIA) – Da questa mattina personale del Comando di Foggia, coordinati dal Comandante Capuano, sta operando per la messa in sicurezza di una cisterna GPL rovesciata nei pressi della diga Capacciotti in agro di Cerignola.

Le operazione di messa in sicurezza, di particolare rilevanza, richiedono lo svuotamento della cisterna con l’invio in torcia del gpl contenuto nell autocisterna.

L’autocisterna, stando ad una prima ricostruzione, conteneva circa 10 MC di GPL in fase liquida, uscita di strada per causa in corso di accertamento Il conducente ha riportato solo lievi contusioni.

Sul posto la squadra VVF del distaccamento di Cerignola, il nucleo NBCR di Napoli e il nucleo NBCR di Bari.

Lo riporta Amica9 Tv