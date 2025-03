Crollo Bari, attivato il Centro operativo comunale

Subito dopo il crollo della palazzina a cinque piani di via De Amicis a Bari, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, è stato attivato il Centro operativo comunale (Coc) per coadiuvare l’attività dei soccorsi, prendere in carico i residenti della zona costretti ad abbandonare le proprie case, e per disporre tutte le misure utili alla gestione dell’emergenza. Il Coc ha predisposto la presa in carico, tramite struttura alberghiera, dei nove nuclei famigliari sfollati per motivi di sicurezza mentre il settore del Welfare comunale sta coordinando gli interventi di prima assistenza.

Gli operatori del Pronto intervento sociale, infatti, sono intervenuti per i bisogni urgenti e per il recupero di beni di prima necessità ed effetti personali che saranno consegnati a breve. Il Coc ha anche previsto da questa mattina, un’equipe di psicologi dei servizi del Welfare comunale per un supporto psicologico. Per i soccorritori sono a disposizione i mezzi Amiu, la municipalizzata che si occupa di igiene urbana, “per implementare le operazioni di sgombero delle macerie” dall’area che “è stata recintata e inibita all’accesso con presidio costante della Polizia locale”.

Inoltre, mezzi dell’Amiu stanno effettuando la nebulizzazione di acqua nelle aree interessate dal cantiere dalle macerie della palazzina per “contrastare la dispersione di polvere nell’ambiente”. Operazione che sarà svolta anche in via Benedetto Croce e su viale della Repubblica. Nei locali della ex scuola Carlo Del Prete sono state sistemate strumentazioni per “fornire energia elettrica e acqua corrente”, oltre a bagni chimici. Acquedotto pugliese ha fornito non solo autobotti “per quei condomini rimasti senza acqua” o che hanno registrato una bassa pressione idrica, ma sta anche distribuendo sacche da 5 litri d’acqua e sta realizzando “allacci provvisori per ripristinare la normale erogazione a tutti i condomini nel più breve tempo possibile”.

Lo riporta l’ANSA