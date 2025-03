Escursione solidale sul Gargano per Emergency: un aiuto concreto a Gaza

In un momento storico segnato da una delle più gravi crisi umanitarie degli ultimi anni, il Gargano si mobilita per offrire un aiuto concreto alla popolazione palestinese. Domenica 9 marzo, infatti, si terrà un’escursione di beneficenza sul Monte Calvo, con l’obiettivo di raccogliere fondi per il presidio ospedaliero di Emergency a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza. L’iniziativa, promossa dalla guida ambientale escursionistica AIGAE Matteo Prencipe, è organizzata in collaborazione con diverse associazioni del territorio, tra cui Gargano Natour, Collateral, il collettivo Kollera e il gruppo Emergency di San Giovanni Rotondo.

L’evento si svolgerà dalle 9:30 alle 15:30 e prevede un percorso naturalistico tra le vette più alte del Gargano, offrendo ai partecipanti l’opportunità di immergersi nella bellezza del paesaggio locale. Durante il cammino, saranno letti pensieri e poesie sulla questione palestinese, per sensibilizzare i presenti sulla drammatica situazione che sta vivendo la popolazione di Gaza. L’iniziativa non è solo un momento di riflessione e condivisione, ma anche un’azione concreta per sostenere il lavoro di Emergency, da anni impegnata in prima linea nell’assistenza medica nelle zone di conflitto. La partecipazione all’escursione è aperta a tutti, con la possibilità di contribuire con una donazione volontaria.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare Matteo Prencipe all’indirizzo email matteo@garganonatour.it o rivolgersi direttamente alle associazioni aderenti all’iniziativa.

Un piccolo gesto che può fare la differenza per chi, a migliaia di chilometri di distanza, lotta ogni giorno per la sopravvivenza.