Foggia-Manfredonia: Fast-Confsal chiede il rilancio della linea ferroviaria come la Barletta-Spinazzola

La Fast-Confsal di Puglia e Basilicata, parte del Comitato “Foggia-Manfredonia, Ferrovia da rilanciare”, interviene in merito al previsto incontro del 7 marzo tra i Sindaci di Foggia e Manfredonia e l’Assessore regionale ai trasporti della Puglia, Debora Ciliento. Il sindacato spera che, a seguito di questo incontro, l’Assessora convochi un incontro con la Fast-Confsal per discutere della situazione della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia, che è stata trascurata per anni.

La Proposta di Rilancio della Linea

Vincenzo Cataneo, segretario regionale della Fast-Confsal, sottolinea l’importanza di un rilancio della linea Foggia-Manfredonia, alla pari della Barletta-Spinazzola. Quest’ultima, infatti, è in fase di elettrificazione con un investimento di circa 180 milioni di euro e mira a integrare il trasporto ferroviario e su gomma per una gestione ottimizzata del servizio. Cataneo evidenzia che la linea Foggia-Manfredonia ha un potenziale enorme, con oltre 200.000 abitanti che potrebbero usufruirne, e un significativo flusso turistico, specialmente in estate. Nonostante ciò, negli ultimi 15 anni, la linea ha subito un disinvestimento di circa 100 milioni di euro.

Le Contraddizioni nella Gestione delle Linee Ferroviarie

Durante una conferenza stampa al Comune di Foggia, è emersa una netta contraddizione tra le due linee ferroviarie. Mentre la Barletta-Spinazzola, che serve circa 150.000 abitanti, è in fase di elettrificazione, la Foggia-Manfredonia, che potrebbe beneficiare di un duplice utilizzo per passeggeri e merci, è stata ignorata dal punto di vista degli investimenti e della modernizzazione del servizio. Cataneo definisce questa situazione come “assurda”, evidenziando l’importanza di una rete ferroviaria moderna e intermodale che colleghi la città di Foggia con le stazioni e infrastrutture logistiche come la Piattaforma Logistica Intermodale di Incoronata.

Le Richieste della Fast-Confsal per il Futuro della Linea

Per il sindacato, la soluzione ideale sarebbe quella di procedere all’elettrificazione dell’intera linea Foggia-Manfredonia, implementando un servizio ferroviario cadenzato e intermodale tutto l’anno. Inoltre, si richiede che la linea possa essere utilizzata sia per il trasporto passeggeri che per il trasporto merci, sfruttando i collegamenti ferroviari esistenti con i porti di Manfredonia e le risorse in fase di sviluppo.

Domenico Santodirocco, segretario provinciale della Fast-Confsal di Foggia, conclude con un appello affinché i Sindaci di Foggia e Manfredonia si esprimano favorevolmente per l’elettrificazione della linea, il suo utilizzo durante tutto l’anno e la creazione di un servizio intermodale che possa sostenere lo sviluppo territoriale, decongestionare il traffico urbano e favorire la destagionalizzazione turistica.

