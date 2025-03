Foggia, la sindaca Episcopo in piazza per un'Europa unita: "Più Europa per affrontare le sfide del futuro" - MARIA AIDA EPISCOPO (PH ENZO MAIZZI)

FOGGIA – Per i cittadini un modo semplice e veloce per consultare dati come la salubrità dell’aria, ma anche di accedere alle offerte di mobilità sostenibile e colloquiare per documentazioni e chiarimenti, per la Pubblica Amministrazione l’opportunità di avere un controllo sulla qualità dei servizi e dei consumi, attivando un rapporto diretto con la Comunità: parte da Foggia la rivoluzione digitale che crea un collegamento immediato tra il Comune e i residenti, che potranno dialogare attraverso una piattaforma che offrirà servizi di informazione, mobilità sostenibile e ambiente.

“Foggia Smart City” è un’iniziativa sostenuta dalla Regione Puglia nell’ambito del “Programma Operativo Convergenza FESR – ASSE I Linea d’intervento 1.5.2 Patti per la città” e sarà presentata ufficialmente il prossimo 21 marzo presso la Pinacoteca ‘900.

Il progetto, avviato per la prima volta nella regione, mira a trasformare Foggia in un modello di innovazione digitale, aprendo nuove prospettive per l’intera Puglia. Grazie alla raccolta e all’integrazione di dati attraverso strumenti informatici avanzati, l’iniziativa si configura come un esperimento pionieristico che ha già suscitato interesse a livello nazionale, dimostrandosi una risorsa strategica e innovativa sia per gli Enti pubblici che per la cittadinanza.

La piattaforma, ancora “work in progress” e quindi in continua evoluzione, contiene due sezioni di servizi: una consultabile dai cittadini, attraverso applicazioni, di informazione in tempo reale, mobilità sostenibile e ambiente; l’altra dalla Pubblica Amministrazione che, avvalendosi di un ‘gemello digitale’ della città, è così in grado di velocizzare pratiche burocratiche, ricevere segnalazioni ed inviare informazioni ai cittadini, comunicando in tempo reale.

“Siamo orgogliosi di essere la prima città in Puglia ad adottare questa soluzione innovativa – commenta la sindaca Maria Aida Episcopo -, compiendo un passo fondamentale verso il futuro con il lancio di un progetto che rappresenta molto più di una semplice innovazione tecnologica: è una rivoluzione nel rapporto tra cittadini, Pubblica Amministrazione e territorio”.

“È uno strumento che favorisce la partecipazione attiva della comunità – osserva -, perché la trasformazione digitale non è solo una questione di tecnologia, ma di inclusione, trasparenza ed efficienza. Per i professionisti e gli imprenditori, questa iniziativa offre nuove opportunità per pianificare e sviluppare progetti in una città più moderna e connessa. Per gli operatori sociali e culturali, diventa un mezzo prezioso per coordinare interventi e rispondere meglio alle esigenze della cittadinanza. Il nostro impegno è rendere Foggia un esempio virtuoso di innovazione al servizio delle persone. Questa è la strada giusta per costruire una comunità più forte, più connessa e pronta alle sfide del futuro”.

La piattaforma, oltre a costituire un “contenitore” tecnologico di strumenti utili ai cittadini nella vita quotidiana, rappresenta anche un concreto supporto alla pubblica amministrazione che può avvalersi della tecnologia per ottimizzare i processi di lavoro e rendere risposte più immediate e puntuali, puntando ad una crescita sostenibile e al miglioramento della qualità della vita, ancora una volta a beneficio dei cittadini.

“Questa rivoluzione digitale – spiega l’assessore comunale con deleghe a Innovazione digitale e smart city, Davide Emanuele – non riguarda solo il cittadino, ma anche chi lavora ogni giorno per far crescere Foggia: le imprese, i professionisti, il mondo del sociale. Un ecosistema connesso, che favorisce la condivisione di dati e informazioni, diventa un’opportunità di sviluppo per tutti. Stiamo ponendo le basi per una città più intelligente e sostenibile, e continueremo a lavorare per far sì che la città diventi un modello di riferimento nel panorama dell’innovazione urbana. Il nostro ringraziamento va alla struttura comunale che ha costantemente lavorato a questo sistema innovativo che realmente ci pone come comune all’avanguardia nello scenario nazionale”.

“Uno degli aspetti più importanti è l’integrazione di strumenti avanzati per il monitoraggio ambientale e la mobilità sostenibile – sottolinea l’assessore – Sapere in tempo reale la qualità dell’aria o avere una mappa interattiva delle piste ciclabili non è solo una comodità, ma un passo concreto verso una Foggia più moderna e attenta alla salute e al benessere della comunità”.

Nel dettaglio, tra i servizi disponibili emerge “Q-Cumber”, una piattaforma di supporto alle decisioni connesse a sistemi di rilevazione e monitoraggio ambientale e sociale che, grazie alla mappa interattiva, consente di monitorare lo stato ambientale del territorio condividendo performance e anomalie. Le autorità potranno essere sempre a conoscenza delle criticità intervenendo tempestivamente per risolvere problematiche ambientali.

C’è poi la mobilità sostenibile attraverso “Foggia Ciclabile” e il “Virtual tour” che consente di consultare la mappa delle ciclabili in città.

E ancora, “Foggia Notice”, l’app ufficiale del Comune di Foggia, progettata per mantenere i cittadini costantemente connessi e informati, con una vasta gamma di comunicazioni, garantendo la sicurezza e il benessere della Comunità.

Di particolare interesse il sistema di monitoraggio della qualità dell’aria, una rete costituita da sensori, collegati in tecnologia “LoRa” (Long Range), un sistema wireless sviluppato per creare una rete a bassa potenza e ampio raggio funzionale all’acquisizione dei parametri di qualità dell’aria della città. I dati raccolti vengono immagazzinati in un modulo di memoria locale per poi essere trasmessi tramite segnali wireless presso un centro di monitoraggio dove è possibile storicizzare le misure, effettuare analisi statistiche e gestire eventuali segnalazioni attivabili al superamento di preimpostate soglie d’attenzione.