Manfredonia: approvato il sistema per la retribuzione del Segretario Comunale

La Giunta Comunale di Manfredonia, nella seduta del 28 febbraio 2025, ha approvato all’unanimità il nuovo sistema per la definizione della retribuzione di posizione e di risultato del Segretario Comunale. La decisione, presa in applicazione del CCNL Funzioni Locali firmato il 16 luglio 2024, introduce criteri aggiornati per la valutazione delle responsabilità e delle performance del segretario, garantendo maggiore trasparenza e coerenza con le nuove disposizioni contrattuali.

Il contesto normativo

La delibera si basa sul nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale dirigenziale e per i segretari comunali, che ha ridefinito la disciplina della retribuzione di posizione e di risultato. In particolare, gli articoli 60 e 61 del CCNL stabiliscono un meccanismo di graduazione della retribuzione, parametrato sulle responsabilità e sulle prestazioni effettivamente svolte dal segretario.

Un sistema basato su criteri oggettivi

La nuova metodologia prevede 26 parametri di valutazione, ciascuno graduato su una scala da 0 a 3 punti, per determinare il livello di responsabilità e coinvolgimento del segretario comunale nella gestione dell’ente. Il punteggio complessivo sarà poi utilizzato per definire l’importo della retribuzione di posizione, all’interno dei limiti stabiliti dal CCNL.

Quanto alla retribuzione di risultato, l’articolo 61 del CCNL prevede che essa sia legata alla valutazione della performance del segretario, tenendo conto anche di eventuali funzioni aggiuntive conferite. La Giunta ha ritenuto opportuno rinviare la definizione dei criteri di valutazione della performance al sistema già in uso per il personale dirigenziale e dipendente dell’ente, in conformità con quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 150/2009.

Ruolo del Sindaco e del Nucleo di Valutazione

Secondo il provvedimento approvato, sarà il Sindaco, con il supporto tecnico del Nucleo interno di valutazione, a determinare l’attribuzione dei punteggi ai parametri e a stabilire la percentuale della retribuzione di risultato spettante. Tale procedura garantirà un’applicazione equa e coerente del sistema retributivo.

Confronto con le organizzazioni sindacali

Nel rispetto delle relazioni sindacali previste dall’articolo 34 del CCNL, la Giunta ha trasmesso il sistema di graduazione alle organizzazioni sindacali con nota del 3 febbraio 2025. Non essendo pervenuti rilievi sulla disciplina proposta, si è proceduto all’approvazione del provvedimento senza modifiche.

Impatto economico e operatività immediata

Non essendo previsti oneri diretti a carico del bilancio comunale, il parere del dirigente del settore bilancio non è stato richiesto, mentre il dirigente del settore I ha espresso parere tecnico favorevole. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, permettendo l’applicazione immediata delle nuove disposizioni.