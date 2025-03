Manfredonia: Avviata la selezione per tre istruttori amministrativi tramite mobilità volontaria

Manfredonia, 6 marzo 2025 – Il Comune di Manfredonia ha ufficialmente avviato una procedura di mobilità volontaria per la copertura di tre posti da istruttore amministrativo, in conformità con l’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001. Il provvedimento, sancito dalla determinazione n. 406 del 6 marzo 2025 e firmato dal dirigente del Settore I – Risorse Umane e Sviluppo Economico, Tommaso Gioieni, segue le linee programmatiche delineate nella sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, già approvato dalla Giunta comunale con la delibera n. 28 del 27 settembre 2024.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di riorganizzazione del personale dell’ente, volto a potenziare l’organico con l’acquisizione di risorse già operative all’interno della pubblica amministrazione. La selezione, infatti, è riservata a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in possesso della qualifica richiesta, i quali potranno presentare domanda attraverso il portale del reclutamento “InPA” entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

L’iter e le condizioni per la mobilità

Il processo di selezione, così come normato dall’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, prevede che il trasferimento avvenga senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, garantendo ai dipendenti interessati il mantenimento della propria posizione giuridica, pur con l’adeguamento economico alle tabelle contrattuali del nuovo ente di destinazione. L’amministrazione comunale, in ottemperanza alla normativa vigente, ha inoltre espletato le verifiche previste sugli elenchi regionali dei dipendenti pubblici in disponibilità, ricevendo conferma dell’assenza di candidati con i requisiti richiesti.

Per l’attuazione del piano assunzionale, il Comune ha ottenuto l’autorizzazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) con decisione n. 227 del 23 ottobre 2024. Inoltre, il processo rispetta le prescrizioni del D.P.R. n. 487/1994, recentemente aggiornato, che esonera gli enti locali dall’obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vincolandoli invece alla divulgazione delle selezioni sul portale InPA e sui siti istituzionali.

Prospettive occupazionali e strategia dell’ente

L’apertura di questa selezione rappresenta un ulteriore passo nella politica di rafforzamento dell’amministrazione comunale, già avviata con la ridefinizione dei profili professionali e delle declaratorie, approvata dalla Giunta con la delibera n. 77 del 16 maggio 2023. L’aggiornamento del regolamento per l’accesso agli impieghi, sancito con la delibera della Commissione Straordinaria n. 56 del 21 aprile 2021 e successivamente integrato, ha fornito un quadro normativo chiaro per la gestione delle risorse umane, ponendo particolare attenzione ai processi di mobilità.

La procedura appena avviata costituisce un’opportunità per quei dipendenti pubblici che intendano trasferirsi nel Comune di Manfredonia, con la possibilità di inserirsi in un contesto amministrativo in evoluzione. La selezione avverrà tramite un’analisi delle candidature pervenute, nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento comunale e nella normativa vigente in materia di mobilità volontaria.

L’amministrazione ha ribadito che il perfezionamento delle assunzioni sarà vincolato alla verifica finale dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento per l’accesso agli impieghi. A tal fine, gli impegni di spesa relativi alle nuove assunzioni saranno formalizzati in un successivo provvedimento, al termine dell’iter selettivo.