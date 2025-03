Manfredonia, 6 marzo 2025 – Scoppia la polemica sul Bilancio di previsione 2025-2027 presentato dall’amministrazione comunale di Manfredonia. Il circolo locale di Fratelli d’Italia ha espresso forti critiche nei confronti dell’assessora Cecilia Simone, vice sindaca con delega al Bilancio, Patrimonio e Istruzione, accusandola di impreparazione e pressappochismo nella stesura del documento finanziario.

In una lettera indirizzata al sindaco La Marca Domenico, il partito di opposizione denuncia “gravi svarioni” e previsioni economiche ritenute fuori dalla realtà, con numeri che, secondo loro, non offrono garanzie per il futuro della città.

Il nodo delle entrate presunte

Uno dei punti più contestati riguarda la tassa di soggiorno. Secondo Fratelli d’Italia, le previsioni di entrata per il triennio 2025-2027 sarebbero gonfiate e poco credibili. Nel dettaglio, il gettito effettivo della tassa negli ultimi anni è stato:

35.000 euro nel 2022

33.000 euro nel 2023

32.000 euro nel 2024 (con un trend in calo)

Nonostante questo andamento decrescente, il bilancio prevede un incasso complessivo di 150.000 euro in tre anni, con una media annua di 50.000 euro. Un dato che, secondo l’opposizione, non trova alcuna giustificazione concreta.

Mancanza di investimenti e rischio emigrazione

Oltre alle presunte incongruenze contabili, Fratelli d’Italia denuncia l’assenza di una strategia di investimenti, soprattutto in attività lavorative che possano garantire occupazione ai giovani. La mancanza di prospettive concrete, si legge nel documento, spingerebbe sempre più ragazzi a lasciare Manfredonia, aggravando il fenomeno dello spopolamento.

L’appello al sindaco

La lettera si conclude con un appello al primo cittadino affinché fornisca chiarimenti sulle previsioni di bilancio e garantisca trasparenza nella programmazione economica. Fratelli d’Italia chiede inoltre di evitare nuovi aumenti fiscali a carico dei cittadini e delle imprese locali, temendo che errori di previsione possano tradursi in maggiori balzelli per la comunità.

La questione è ora destinata ad animare il dibattito politico locale, con l’opposizione pronta a dar battaglia su un bilancio che ritiene inattendibile e dannoso per la città.