Manfredonia: Conferimento dell’incarico legale all’Avv. Luigi D’Ambrosio per l’impugnazione della sentenza d’Appello

Il Comune di Manfredonia ha formalizzato, con Determinazione n. 379 del 28 febbraio 2025, l’affidamento dell’incarico di rappresentanza e difesa all’Avv. Luigi D’Ambrosio, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 19 febbraio 2025. L’oggetto del mandato riguarda l’impugnazione della sentenza della Corte d’Appello n. 34/2025, anche con eventuale richiesta di inibitoria.

L’assegnazione dell’incarico e l’impegno di spesa

La Giunta Comunale ha stabilito di affidare l’incarico al legale con studio in Bari, in Piazza Giuseppe Garibaldi, per un importo complessivo di 20.867,69 euro. Tale somma include 3.599,00 euro per le spese di iscrizione a ruolo e 17.268,69 euro per diritti, onorario, spese generali, IVA e cassa previdenza, in conformità ai minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014.

L’impegno di spesa è stato suddiviso nei seguenti capitoli di bilancio:

€ 13.811,42 al Capitolo 2579;

al Capitolo 2579; € 5.424,17 al Capitolo 1035;

al Capitolo 1035; € 1.632,10 al Capitolo 2580.

La copertura finanziaria è garantita nell’esercizio provvisorio del bilancio 2025, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 7 gennaio 2025.

Adempimenti e obblighi normativi

Il Dirigente dell’Avvocatura Comunale è stato incaricato di tutti gli adempimenti relativi alla stipula della convenzione con il professionista e all’impegno e liquidazione della spesa. L’atto rientra nelle disposizioni del Regolamento dell’Avvocatura Comunale, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 154 del 10 novembre 2021.

In ottemperanza alle disposizioni di trasparenza amministrativa ex D. Lgs. 33/2013, l’incarico verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, con la documentazione necessaria, inclusi il curriculum professionale dell’Avv. D’Ambrosio e la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

Principi contabili e regolarità amministrativa

La determinazione tiene conto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, nonché del principio della competenza finanziaria potenziata, che prevede la registrazione delle obbligazioni giuridiche al momento della loro perfezione.

La spesa rientra nelle previsioni del piano di riequilibrio dell’Ente e nei limiti di sostenibilità finanziaria. L’atto è soggetto al visto di regolarità contabile e alla copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Economico-Finanziario, in conformità con l’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000.

Il provvedimento è stato trasmesso al Dirigente della Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e verrà pubblicato all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, nel rispetto delle normative vigenti in materia di trasparenza e accesso agli atti amministrativi.

L’affidamento dell’incarico all’Avv. Luigi D’Ambrosio rappresenta un ulteriore passo nell’azione dell’Amministrazione comunale per garantire una tutela legale efficace e una gestione conforme ai principi di legalità e trasparenza.