San Marco in Lamis: bambino con autismo escluso dalla festa di compleanno

A San Marco in Lamis, una triste vicenda ha messo in luce la mancanza di inclusione che ancora oggi esiste in alcune realtà. Un bambino con autismo, di nome Mino (nome di fantasia), non è stato invitato alla festa di compleanno di un compagno di classe, un episodio che ha colpito profondamente i suoi genitori.

In una lettera inviata alla redazione, i genitori hanno espresso la loro delusione, sottolineando che questo episodio mette in discussione il concetto di inclusione che dovrebbe essere promosso, specialmente in vista della Giornata Mondiale dell’Autismo del 2 aprile. Il gesto di non invitare Mino alla festa non è solo una mancanza di cortesia, ma un’occasione perduta di accettazione e valorizzazione per un bambino che merita di essere trattato come tutti gli altri.

La lettera si conclude con un appello ai genitori, invitandoli a riflettere sull’importanza di un semplice gesto come l’invito a una festa di compleanno, che per un bambino con autismo può rappresentare una grande opportunità di sentirsi parte di un gruppo, senza sentirsi escluso.

A questo proposito, la Redazione si sente di consigliare ai genitori del festeggiato di leggere quanto riportato sul portale autismo.it riguardo a situazioni simili: “L’esclusione da attività sociali come le feste non solo priva i bambini di esperienze gioiose, ma può influire negativamente sulla loro autostima e sul loro sviluppo emotivo e sociale. Gli esperti suggeriscono che queste esperienze siano cruciali per il loro sviluppo.”

Infine, a Mino, la Redazione rivolge un incoraggiamento: “Fai come il calabrone che, nonostante la sua conformazione, continua a volare senza sapere che non potrebbe. Tu, Mino, continua a volare!”

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.