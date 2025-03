Tragico incidente sulla SS 673: muore un ristoratore foggiano

FOGGIA – Non ce l’ha fatta Giuseppe Sabatino, il 63enne ristoratore foggiano rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto ieri sulla statale 673, nei pressi del bivio per Castelluccio dei Sauri. L’uomo era stato soccorso in condizioni critiche e trasferito d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove purtroppo è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

Nell’incidente erano rimaste coinvolte altre tre persone, attualmente ricoverate con prognosi riservata. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dello scontro per accertarne le cause.

Lo riporta foggiareporter.it