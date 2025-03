Pamela Bach, attrice e ex moglie di David Hasselhoff, è stata trovata senza vita nella sua casa sulle colline di Los Angeles. Secondo quanto riportato da TMZ, la donna, 62 anni, sarebbe morta per suicidio dopo che la famiglia non aveva sue notizie da giorni.

Il ritrovamento e la dichiarazione di Hasselhoff

Secondo le fonti, Pamela Bach è stata dichiarata morta nella sua abitazione a causa di una ferita da arma da fuoco autoinflitta alla testa. Le autorità non hanno trovato alcun biglietto d’addio.

David Hasselhoff, con cui l’attrice è stata sposata per quasi vent’anni, ha rilasciato una breve dichiarazione:

“La nostra famiglia è profondamente addolorata per la scomparsa di Pamela. Siamo grati per l’ondata di amore e sostegno, ma chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy mentre affrontiamo questo momento difficile.”

Una storia d’amore turbolenta

Pamela Bach e David Hasselhoff si conobbero nel 1985 sul set di un episodio di Supercar e si sposarono nel 1989. Dal loro matrimonio sono nate due figlie, Taylor e Hayley. La coppia ha divorziato nel 2006, dopo una lunga e controversa battaglia legale che si è protratta fino al 2017.

Durante la separazione, Bach accusò Hasselhoff di violenza domestica, mentre l’attore perse temporaneamente il diritto di visita alle figlie a causa di un video diventato virale in cui appariva ubriaco mentre mangiava un hamburger. Nel 2018, Hasselhoff ha sposato la modella Hayley Roberts.

La carriera tra cinema e TV

Pamela Bach debuttò nel 1983 nel film Rusty il selvaggio di Francis Ford Coppola, ma fu in televisione che raggiunse la notorietà. Negli anni ’90, ha recitato in Baywatch al fianco dell’ex marito, interpretando Kaye Morgan, proprietaria di un bar sulla spiaggia.

Nel corso della sua carriera ha partecipato anche a serie TV di successo come Sirens, Febbre d’amore e T.J. Hooker. Nel 2011, è entrata nel cast del reality britannico Celebrity Big Brother.

Una vita segnata da successi televisivi, una tormentata relazione con Hasselhoff e momenti difficili che, secondo TMZ, potrebbero averla spinta a un tragico gesto.

