L’Ordine degli Avvocati esprime sgomento e sconcerto per la vile aggressione subita dall’avvocato Michele Pierno.

A lui, stimato professionista noto per il suo garbo e correttezza, va la nostra vicinanza e solidarietà. Ci auguriamo che la giustizia faccia il suo corso in tempi rapidi e annunciamo sin d’ora che non esiteremo a costituirci parte civile nel processo.

Nel frattempo, rivolgiamo al collega i nostri migliori auguri affinché possa tornare presto tra noi.