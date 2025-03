Manfredonia // Notizie in piazza //

L’Atelier di Ze Peppe ha regalato ai più piccoli un’esperienza unica nel mondo della sartoria, permettendo loro di sperimentare con ago, filo e tessuti in un ambiente stimolante e creativo.

Grazie alla guida esperta della maestra sarta Rosa, i bambini hanno imparato le basi della cucitura, trasformando semplici materiali in creazioni originali. Il laboratorio ha avuto come protagonista la realizzazione di borsette carnevalesche, perfette per raccogliere i coriandoli durante le feste.

Questa attività ha offerto molto più di un semplice momento di gioco: ha sviluppato la manualità, stimolato la fantasia e permesso a ogni bambino di portare a casa un piccolo capolavoro fatto con le proprie mani.

Un sentito ringraziamento a Rosa per aver reso possibile questa esperienza speciale.

Laboratorio ideato e organizzato dalla Dott.ssa Ina Del Vecchio, Pedagogista.