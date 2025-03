Eleonora Giorgi, l'ultimo regalo dell'amica Ornella Muti pochi giorni prima della morte

Dopo il funerale di Eleonora Giorgi, morta per un tumore al pancreas lunedì 3 marzo a 71 anni, emergono alcuni teneri retroscena sulle sue amicizie più strette e care. Tra queste quella con Ornella Muti, che, pochi giorni prima della sua scomparsa, le fece un regalo inaspettato e prezioso. A raccontarlo è stata Nicoletta Ercole storica amica di Eleonora Giorgi (si conoscono da quando erano ragazzine, ndr) alla quale l’attrice aveva chiesto di organizzare il suo funerale non facendo mancare il brano Wish You Were Here dei Pink Floyd. Ospite a La Volta Buona la costumista ha ricordato l’ultima volta che la Giorgi è riuscita a vedere Ornella Muti. E’ stato in occasione della presentazione del libro di suo figlio, Andrea Rizzoli, il 28 gennaio.

La Ercole e la Muti avevano voluto organizzare una sorpresa per l’amica, che non vedeva Ornella da tempo, anche se a legarle è sempre stata una profonda e sincera amicizia. Come racconta Nicoletta infatti la Muti chiamava quasi ogni giorno per informarsi sulle condizioni di salute di Eleonora. Il giorno del compleanno della Ercole, il 27 febbraio, poco prima di spegnersi, Eleonora Giorgi le aveva mandato un vocale, racconta la costumista alla Balivo: “Forse oggi è l’ultima volta che sentirai la mia voce, la terapia del dolore è molto forte. Ringrazia Francesca (vero nome di Ornella Muti, ndr), che mi chiama tutti i giorni”.

Ed è così che le due si sono organizzate affinché Ornella Muti prendesse un treno da Napoli a Roma e presenziasse alla presentazione di Andrea Rizzoli, senza farlo sapere alla Giorgi, che quando l’ha vista entrare è rimasta letteralmente a bocca aperta, sbalordita per la gioia. “Quel giorno”, conclude Nicoletta, le due amiche ritrovate avrebbero parlato un po’ di tutto ricordando in particolar modo quella scena di nudo che girarono insieme in “Storia Di Una Monaca Di Clausura” e nella quale la Giorgi si mise davanti alla Muti, troppo imbarazzata nel mostrarsi senza veli.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it