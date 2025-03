La Regione Puglia celebra la giornata internazionale della donna

Uno spot per raccontare il lavoro delle donne nelle istituzioni regionali e un progetto di welfare e cultura per promuovere la parità di genere attraverso l’arte. Sono le due iniziative lanciate dalla Regione Puglia in occasione della Giornata internazionale della Donna e presentate questa mattina al Teatro Kursaal Santalucia di Bari alla presenza, tra gli altri, delle assessore Serena Triggiani (con delega alle Politiche di Genere) e Viviana Matrangola (con delega alla Cultura e alla Legalità) e dalla Direttrice del Dipartimento Welfare Valentina Romano. Progetti che, come sottolinea il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, “testimoniano l’impegno che l’amministrazione regionale, attraverso una estesa collaborazione tra assessorati, dipartimenti e società partecipate, sta mettendo in campo per raggiungere l’obiettivo della pari dignità sociale di cittadine e cittadini”.

Uno spot per dare voce alle donne delle istituzioni

Lo spot, intitolato “Puglia, Unica al femminile”, nasce da un’idea dell’assessora Triggiani e di Annalisa Fauzzi (Struttura speciale Comunicazione Istituzionale) per dare voce alle donne che ricoprono le più alte cariche istituzionali della Regione Puglia e che danno un contributo quotidiano ed essenziale alla crescita e al benessere del territorio in ogni ambito d’intervento: assessore, direttore, presidenti e consigliere che operano in aree di competenza cruciali per lo sviluppo delle politiche regionali, restituendo un ritratto sfaccettato della nostra regione. Voci e volti che concorrono a creare una Puglia unica, ma che contiene tante anime.

“La Puglia – ha dichiarato Serena Triggiani presentando il video – è una terra unica al femminile, come recita il claim scelto per questo spot che ho voluto fortemente per raccontare le competenze, il valore, gli expertise e la passione di alcune delle donne che contribuiscono ogni giorno, ricoprendo ruoli apicali, a far crescere la nostra regione in materia di diritti e in ambiti come l’innovazione, la sostenibilità ambientale, la cultura o il welfare. Ci siamo messe in gioco per dire cosa facciamo e come lo facciamo consapevoli di essere al solo servizio della comunità, ma soprattutto di essere portartici sane di diritti, di uguaglianza, di politiche per la conciliazione vita-lavoro, perché nessuna donna sia lasciata indietro. Il nostro punto di vista, il nostro sguardo nei ruoli di rappresentanza, siamo certe diano valore aggiunto alla pubblica amministrazione e all’attività che svolgiamo. Ringrazio tutte le donne protagoniste di questa giornata per il lavoro quotidiano, per la cura, l’impegno e la dedizione, perché contribuiscono a rendere la nostra Regione luogo di inclusione, di opportunità, di crescita e di futuro”.

Lo spot – la cui versione integrale sarà diffusa domani, 8 marzo – si conclude con un messaggio corale, “C’è una Puglia che fa la differenza, in ognuna di noi”, seguito da parole-chiave rappresentative del ruolo e delle competenze di tutte le protagoniste: “Crescita, Protezione, Inclusione, Intuito, Opportunità, Progresso”.

“L’appuntamento di oggi – ha concluso Triggiani – è anche un’occasione per parlare alle persone delle azioni attuate in questi anni dalla Regione Puglia in materia parità di genere. Azioni che, come testimoniano la Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile e, al suo interno, l’Agenda di Genere, adottano un approccio multidisciplinare, impegnando ogni singola struttura regionale verso il superamento delle discriminazioni e dei divari tra uomini e donne nel mondo nella pubblica amministrazione, nel mondo del lavoro e nella società”.

Presentato anche il progetto Empowerment femminile attraverso la musica, l’arte e la sensibilizzazione, promosso dal Dipartimento Welfare e realizzato da Puglia Culture per favorire la parità di genere attraverso il linguaggio dell’arte e della cultura.

L’iniziativa si compone di un percorso che comprende la realizzazione del brano musicale “Mangia la mela”, composto dalle cantautrici pugliesi Erica Mou e Carolina Bubbico nell’ambito della campagna per la parità di genere GeneriAMo (a cura degli artisti Flavio&Frank) e la realizzazione di un concorso artistico e di una mostra collettiva che, proprio a partire dal brano, coinvolgerà i licei artistici e gli istituti d’arte pugliesi; prevista anche la produzione di uno spot con testimonial del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport per parlare di violenza assistita.

“Come ogni anno – ha dichiarato l’assessora Viviana Matrangola – la Giornata internazionale della Donna diventa un’occasione per fare il punto su quanto ci stiamo avvicinando all’obiettivo della parità di genere. La strada è ancora lunga, ma la Regione Puglia sta mettendo in campo, prima e meglio di altre Regioni, diversi strumenti concreti per contrastare le diseguaglianze di ogni tipo che, fondandosi anche sul genere, negano di fatto il principio di uguaglianza dei cittadini sancito dalla nostra Costituzione. Il cambiamento sociale richiede tempo, ma i diritti vanno costruiti e difesi giorno per giorno. Per questo, come assessora alla Cultura e Legalità, sono convinta che la sfida più grande riguardi il coinvolgimento dei più giovani, i cittadini di domani: a loro dobbiamo consegnare esempi positivi di donne che, attraverso il loro coraggio e le loro competenze, hanno provato a cambiare la società e le istituzioni; a loro dobbiamo consegnare gli strumenti culturali, anche attraverso i linguaggi dell’arte, per riconoscere e sconfiggere le ingiustizie, i pregiudizi e gli stereotipi che inquinano le nostre società e i nostri pensieri. Per questo, le iniziative presentate quest’oggi sono particolarmente importanti”.

Con il progetto “Empowerment femminile attraverso la musica, l’arte e la sensibilizzazione”, infatti, la cultura diventa un veicolo di consapevolezza e cambiamento, trasformando i ragazzi da semplici spettatori della realtà a protagonisti attivi nella lotta contro gli stereotipi e la violenza.

Il brano “Mangia la mela”, protagonista della campagna di comunicazione per la parità di genere, sarà promosso e diffuso nelle scuole, nei teatri, nei centri di aggregazione giovanili e in ambiti educativi con il supporto di Ambiti Territoriali Sociali, Forum del Terzo Settore e Centri Antiviolenza (CAV) che vorranno aderire all’iniziativa. Una call rivolta a licei artistici e accademie di belle arti del territorio, inoltre, inviterà gli studenti a reinterpretare il brano attraverso fotografia, video, grafica e illustrazione con l’obiettivo di trasformare il processo creativo in un’occasione educativa e di confronto, spronando i partecipanti a riflettere attivamente sul tema della violenza di genere, a discutere tra loro, a mettersi in gioco e a prendere posizione. Gli autori delle opere più significative accederanno a laboratori con tutor di fama nazionale e le 18 opere finaliste saranno esposte in una mostra collettiva itinerante nei Polo Biblio-museali, Community Library e Hub di innovazione sociale pugliesi.

“Al centro del progetto – dichiara Valentina Romano, direttrice del Dipartimento Welfare Regione Puglia – c’è la creazione di un brano musicale che rappresenta un inno alla libertà, all’autodeterminazione e alla rottura degli stereotipi, scritto da giovani donne per le nuove generazioni. La canzone costituirà punto di partenza per laboratori, incontri e performance nelle scuole, nei teatri e nei luoghi di aggregazione, per stimolare un dialogo aperto e inclusivo con i giovani pugliesi. Gli studenti di licei artistici e accademie di belle arti saranno infatti invitati a interpretarlo attraverso fotografia, video, grafica e illustrazione. Un’occasione per trasformare la creatività in un messaggio potente, capace di ispirare e sensibilizzare”.

Il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio evidenzia che “questa iniziativa è una preziosa occasione per sensibilizzare e coinvolgere i più giovani in un percorso di riflessione critica sulla violenza di genere: insieme a Regione Puglia abbiamo costruito un progetto artistico e culturale che, partendo dal bellissimo brano di Erica Mou e Carolina Bubbico, prosegue con un articolato calendario di azioni per favorire la parità di genere”.

Le autrici della canzone, Erica Mou e Carolina Bubbico, alla loro prima collaborazione, sottolineano che il brano è “un dono alle nostre figlie e a tutte le donne future. Un inno alla libertà – dichiarano le musiciste – alla vita e all’autodeterminazione. Da artiste, sentiamo moltissimo la questione di genere, la disparità, il contesto culturale da rivoluzionare e la nostra risposta, la nostra rivoluzione, è la musica. ‘Mangia la mela’ è una canzone fatta di voci che si sommano, un arrangiamento corale, una dimensione plurale e gioiosa, luogo di forza gentile. Il testo invece vuole costruire un vocabolario diverso, cancella con fermezza le parole dello stereotipo, generandone altre che illuminano l’unicità e la ricchezza della diversità”.

Gli artisti Flavio&Frank spiegano che “oltre al brano musicale, la campagna di comunicazione per la parità di genere include anche uno spot ambientato in una serra, arricchita da teli di seta trasparenti e colorati. I teli simboleggiano la fragilità, ma anche la trasparenza e la complessità dei ruoli e delle identità di genere. Le musiciste rappresentano visivamente il continuo gioco di visibilità e invisibilità che le donne vivono nella società: da una parte l’essere nascoste, marginalizzate o sottovalutate, dall’altra la volontà di emergere, farsi vedere e far sentire la propria voce. La serra, simbolo di crescita, diventa il contesto ideale in cui la parità di genere può fiorire, prosperare e dare frutti. Con questa campagna, vogliamo trasmettere un messaggio di speranza, cambiamento e impegno per un futuro equo”.

Nell’ambito dell’iniziativa sarà realizzato anche un video con testimonial del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport per parlare di violenza assistita (quella che vede i minori testimoni di forme di maltrattamento su figure di riferimento o altre figure affettivamente significative di qualsiasi età) e della necessità di essere modelli positivi di comportamento. Prevista una diffusione capillare attraverso TV, social media e piattaforme digitali, la proiezione nei teatri e negli eventi promossi da Puglia Culture e in contesti educativi e di supporto anche con il coinvolgimento dei CUAV (Centri per Uomini autori o potenziali autori di violenza di genere) per testimoniare la presenza dei servizi sul territorio.