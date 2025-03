La testimonianza di una escort sulle attività del locale di Lacerenza

In un’intervista rilasciata a La Zanzara su Radio24, Elena, un’escort di origine ucraina, ha svelato dettagli inquietanti riguardo al locale Gintoneria, gestito da Davide Lacerenza, attualmente agli arresti domiciliari per sfruttamento della prostituzione e spaccio. Elena ha raccontato come Lacerenza le avesse proposto di incontrare un cliente per 1.000 euro, richiedendole poi di restituire la metà del guadagno. “Ho rifiutato, ero io a decidere con chi andare e quanto chiedere”, ha spiegato.

Un Ambiente Sospetto e Pratiche Illecite

La escort ha confermato la presenza di attività sessuali nel privè del locale, affermando: “Ho visto fare sesso con i miei occhi, ma io non l’ho mai fatto lì perché era pieno di telecamere”. Ha anche accennato a pacchetti che combinavano droga e prostituzione, precisando di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti, preferendo clienti che non ne facessero uso.

Riflessioni sul Locale e sul Proprio Ruolo

Elena ha descritto Lacerenza come una persona apparentemente gentile, ma ha sollevato dubbi su come il locale fosse rimasto aperto per così tanto tempo, nonostante le pratiche illecite che vi si svolgevano. “Si sapeva quello che succedeva lì”, ha commentato, ricordando come Davide fosse sempre attento ai clienti spendaccioni.

Consapevolezza e Controllo

Quando interrogata sulla compagna di Lacerenza, Stefania Nobile, Elena ha affermato che quest’ultima fosse consapevole delle attività del locale e che spesso desiderasse cambiare le escort per attrarre nuovi clienti. Ha raccontato un episodio di conflitto con Lacerenza, in cui lui si sarebbe infuriato per la sua decisione di non rimanere con un cliente.

Accuse di Minorenni e Uso di Droga

Infine, Elena ha confermato la presenza di una prostituta minorenne nel locale, rivelando che aveva 16 anni, ma aveva compiuto 17 anni quest’anno. Ha descritto la diffusione di cocaina nel locale, sottolineando che i clienti spendessero ingenti somme in bottiglie e sostanze, alimentando così un giro di prostituzione organizzato.

Questa testimonianza offre uno sguardo inquietante su un mondo di eccessi, sfruttamento e illegalità, sollevando interrogativi su come tali attività possano continuare a prosperare.

Lo riporta milanotoday.it.