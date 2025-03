Manfredonia, in vigore l’ordinanza dell’8 marzo: scattano i divieti di sosta e la rimozione dei veicoli

A partire dalle ore 14:00 di sabato 8 marzo 2025, entrerà in vigore l’ordinanza n. 18/2025 emessa dal Comune di Manfredonia, che prevede la sospensione della circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree interessate dalla 71ª edizione del Carnevale. Il provvedimento si rende necessario per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e per tutelare la sicurezza pubblica. L’ordinanza firmata dal Comandante della Polizia Locale, Maria Tino, e dal Dirigente del Settore di Staff II, Lucio Barbaro, stabilisce che la rimozione forzata interesserà le principali strade del centro cittadino e le aree adiacenti al percorso della sfilata, incluse Piazza Marconi, Corso Manfredi e il Lungomare Nazario Sauro.

Le vie interessate dai divieti

Il provvedimento riguarda un’ampia zona urbana, comprendente tra le altre:

Via G. Di Vittorio, nel tratto tra via Tratturo del Carmine e viale Aldo Moro

Viale Aldo Moro

Lungomare Nazario Sauro, da Piazza Marconi a Piazzale Ferri

Corso Roma, tra via Santa Chiara e via Arcivescovado

Piazza Papa Giovanni XXIII e le vie limitrofe

Per garantire l’ordinato svolgimento delle celebrazioni, il Comune ha disposto anche limitazioni alla viabilità per i mezzi pubblici, con la possibilità di percorsi alternativi. Inoltre, alcune aree di sosta, tra cui Piazza della Libertà ed ex Mattatoio, saranno interdette ai veicoli.

Sicurezza e controlli sul territorio

Le forze dell’ordine saranno impegnate nel presidio delle zone interessate per far rispettare l’ordinanza e assicurare la sicurezza di cittadini e turisti. L’Amministrazione Comunale invita tutti i residenti e i visitatori a rispettare le disposizioni per evitare sanzioni e garantire un evento ordinato e sicuro. L’ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi al TAR della Puglia o, in alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.