Manfredonia, nonostante l’ordinanza: al Carnevale spuntano bottiglie di vetro e alcol

Il divieto c’era, ma non è bastato. Nonostante l’ordinanza firmata dal sindaco Domenico La Marca, che vietava la vendita e il consumo di bevande alcoliche, bottiglie di vetro e bombolette schiumogene nelle aree interessate dal Carnevale di Manfredonia, in molti hanno ignorato le restrizioni. Durante le giornate clou della manifestazione, infatti, diverse segnalazioni da parte dei cittadini hanno confermato la presenza di numerosi partecipanti con bottiglie di birra e superalcolici in vetro, mentre diverse attività commerciali hanno continuato a venderle senza particolari controlli. Il risultato? Rifiuti sparsi per le strade, rischi per l’incolumità pubblica e situazioni di degrado che l’ordinanza avrebbe dovuto prevenire.

Le forze dell’ordine, pur presenti sul territorio, non sono riuscite a fermare del tutto il fenomeno. Alcuni cittadini hanno segnalato assembramenti con consumo smodato di alcol, mentre in alcune zone si sono verificati episodi di schiuma spruzzata tra la folla, nonostante il divieto esplicito sulle bombolette. A questo punto, ci si interroga sull’efficacia di un provvedimento che, seppur valido sulla carta, si è rivelato di difficile applicazione nella realtà. Saranno previsti più controlli per i prossimi eventi del Carnevale?