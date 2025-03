Manfredonia, pubblicato il bando per la mobilità volontaria: tre nuove assunzioni a tempo indeterminato

Il Comune di Manfredonia prosegue il percorso di rafforzamento della propria macchina amministrativa con l’avvio di una nuova procedura di mobilità volontaria. È stato pubblicato, infatti, il bando per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo (area degli istruttori). A darne notizia è l’assessore al Personale, Sara Delle Rose, che sottolinea l’importanza dell’iniziativa per il miglioramento dei servizi comunali: “Con questo avviso pubblico per la mobilità volontaria, il Comune di Manfredonia continua a lavorare per migliorare e potenziare i propri servizi, garantendo ai cittadini un’amministrazione sempre più efficiente. Un sentito ringraziamento va agli uffici del personale e al Dirigente per il lavoro svolto con dedizione e professionalità.”

Ecco come candidarsi

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale di reclutamento “InPA” (www.inpa.gov.it), dove è possibile consultare il bando completo con tutti i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione. Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel potenziamento dell’organico, puntando su risorse qualificate per rendere l’ente più efficiente e rispondere al meglio alle esigenze della cittadinanza.