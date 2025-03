CORATO (BARI) – Momenti di terrore giovedì sera 6 marzo nella centralissima piazza Di Vagno di Corato, teatro di una sparatoria avvenuta dopo le 22. Diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi da qualcuno in sella a un ciclomotore in corsa.

Due i feriti, un ragazzo e una ragazza.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori sanitari del 118, che hanno soccorso i due ragazzi.

La ragazza ha riportato ferite più gravi ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Paolo di Bari, dove sarebbe stata sottoposta a un intervento chirurgico.

Non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo, invece, è stato colpito di striscio a una spalla e, dopo un primo intervento in piazza Di Vagno, è stato trasportato all’ospedale di Molfetta.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti immediatamente gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri per avviare le indagini.

Gli investigatori, coordinati dal vice questore aggiunto Francesco Filograno, hanno circoscritto l’area per raccogliere ogni elemento utile alle indagini. Secondo le prime ricostruzioni, i colpi sarebbero stati esplosi con una pistola.

Gli inquirenti stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona, nella speranza di ottenere elementi utili per risalire agli autori dell’agguato.

Al momento gli investigatori non si sbilanciano sui motivi della sparatoria.

Probabile, ma le indagini sono in corso, che il ragazzo potesse essere il bersaglio, mentre la ragazza sarebbe stata colpita solo perché si è trovava li durante una serata con amici.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it