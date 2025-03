Vieste: VIII edizione del concorso scolastico 'Barman junior'

Manfredonia // Notizie in piazza //

Nella mattinata di ieri, l’Istituto Alberghiero di Vieste ha ospitato l’ottava edizione del Concorso Scolastico “Barman Junior”, inserito all’interno del convegno “Bere Sano e Moderato”. L’evento, in collaborazione con la Polizia Stradale di Vieste, ha visto la partecipazione dell’Assessore al Commercio, Gaetano Desimio, e del Presidente del Consiglio Comunale, Michele Lapomarda, nonchè docente presso lo stesso istituto.

“La formazione dei nostri giovani, che oggi si preparano a intraprendere una carriera nel mondo della ristorazione, è fondamentale per il futuro del nostro territorio. In particolare, l’approfondimento sul tema del bere sano e moderato rappresenta un messaggio di responsabilità verso le nuove generazioni, affinché possano costruire un futuro consapevole e rispettoso della salute. Ringrazio sentitamente l’Istituto Alberghiero di Vieste e i suoi docenti per il continuo impegno nell’organizzare eventi di questa portata, che coniugano educazione, formazione professionale e cultura della responsabilità”, ha dichiarato l’Assessore Desimio.