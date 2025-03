Autocisterna di GPL si ribalta a Cerignola: Vigili del Fuoco al lavoro per tutta la notte

Un intervento complesso e delicato ha impegnato per oltre 16 ore i Vigili del Fuoco a Cerignola, a seguito del ribaltamento di un’autocisterna carica di GPL. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16, quando il mezzo pesante è uscito dalla carreggiata finendo su un fianco. Data la natura del carico, altamente infiammabile, la gestione dell’emergenza ha richiesto l’intervento di una squadra specializzata nella messa in sicurezza e nel travaso del gas. Il Comando provinciale di Foggia ha quindi attivato il Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco per richiedere supporto.

Tuttavia, la squadra specializzata di Bari era in gran parte impegnata in un altro intervento su via De Amicis. Per questo motivo, in coordinamento con il comando di Napoli, è stata formata una squadra mista Napoli-Bari, che ha operato senza sosta per tutta la notte. Le operazioni di travaso del GPL e messa in sicurezza della zona si sono concluse soltanto alle 8 del mattino successivo. L’intervento, eseguito con la massima attenzione per evitare pericoli di esplosione o dispersione del gas, ha visto l’impiego di personale altamente qualificato e attrezzature specifiche.

Al momento non si registrano feriti, ma le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La viabilità nell’area è stata temporaneamente interrotta per consentire lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza.

Lo riporta pugliaviva.it